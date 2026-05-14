Центральный Московский ипподром готовится к возвращению

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Оксана Лут и мэр Москвы Сергей Собянин ознакомились с ходом работ на Центральном Московском ипподроме. Совсем скоро сюда вернется активная спортивная жизнь, стартует селекция новых пород и вновь заработает любимый москвичами старших поколений тотализатор — завершить основные работы планируют в текущем году.

Совсем скоро сюда вернется активная спортивная жизнь, стартует селекция новых пород и вновь заработает любимый москвичами старших поколений тотализатор — завершить основные работы планируют в текущем году. ​​Жемчужина города Центральный Московский ипподром — по-настоящему культовый объект для столицы. Он появился на Беговой улице еще в 1834 году и стал первым в мире рысистым ипподромом. Его Главный корпус немного моложе — он возведен в 1950-е годы и является объектом культурного наследия регионального значения.

Насыщенная жизнь — бега, селекционная работа и тотализатор — кипела здесь до конца 1980-х, после чего наступило затишье. Новой модели экономики арена не выдержала и пришла в упадок. Однако вскоре ипподром вернется во всем величии и снова станет знаковым местом на карте города. Об этом в ходе визита рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

