В мае стоимость набора социально значимых товаров снизилась на 11,4 % по сравнению с прошлым годом. Наибольшее падение цен зафиксировано у картофеля, свёклы и репчатого лука, что связано с высоким урожаем и увеличением доли отечественной продукции в торговых сетях.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России продолжает оказывать финансовую поддержку проектам, направленным на повышение доступности продуктов питания. По данным, предоставленным председателем Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станиславом Богдановым, в мае текущего года минимальная стоимость набора социально значимых товаров снизилась на 11,4 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Снижение цен было зафиксировано по 18 позициям из 25, включающих овощи, крупы и другие базовые продукты, которые входят в состав традиционного борщевого набора. Наибольшее удешевление получили продукты, необходимые для приготовления традиционного супа, а также различные виды круп, что свидетельствует о стабильности цен в ключевых товарных группах. Самый заметный спад цен наблюдался у картофеля - его средняя цена упала почти на половину, достигнув 39 рублей за килограмм, что соответствует сокращению на 48,4 %.

Свёкла подешевела на 47 % и теперь стоит 41 рубль, репчатый лук - на 42 % и стоит 38 рублей, а белокочанная капуста потеряла 41 % стоимости, опустившись до 40 рублей за килограмм. Сокращение цен на крупы также было ощутимым: стоимость килограмма риса упала до 46 рублей, что почти на треть ниже прошлогодних показателей. По словам Богданова, основным фактором такой динамики стал хороший урожа́й предыдущего сезона, который позволил набрать устойчивый запас продукции отечественного производства.

Особое внимание в выступлении главы АКОРТ было уделено роли отечественной продовольственной продукции в формировании товарных полок. Доля российских овощей в борщевом наборе возросла до 90 %, импортный картофель сократил своё присутствие почти вдвое и теперь составляет лишь 15-18 % ассортимента, а свёкла полностью локализована, будучи произведённой в России. Репчатый лук также почти полностью заменил импорт, достигнув 90 % местного происхождения.

Богданов подчеркнул, что налаженное взаимодействие с региональными аграрными предприятиями создает прочную основу для поддержания доступных цен на базовые продукты питания, что особенно важно в текущих экономических условиях





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Цены На Продукты Картофель Российское Сельское Хозяйство Буржовый Набор Экономика

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Перенесенный на год Евро-2020 пройдет в тех же 12 городах, что и планировалосьПеренесенный на год Евро-2020 пройдет в тех же 12 городах, что и планировалось: Фото: © EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

Read more »

Набсовет оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге утвердил планы на 2021 годНабсовет оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге утвердил планы на 2021 год:

Read more »

Матч сквозь страну: в России отмечают юбилей отечественного хоккея11 городов передают друг другу эстафету через 11 часовых поясов.

Read more »

Одного из бойцов ВСУ, убивших 22 мирных жителя, задержали в Курской области. Новости. Первый каналБоевики убили 11 мужчин и 11 женщин в селе Русское Поречное.

Read more »

Турнир претендентов. 11-й тур. Есипенко сыграет с Гири, Каруана против Синдарова и другие матчи11 апреля пройдет 11-й тур шахматного турнира претендентов.

Read more »

Турнир претендентов. 11-й тур. Есипенко сыграл вничью с Гири, Каруана против Синдарова и другие матчи11 апреля пройдет 11-й тур шахматного турнира претендентов.

Read more »