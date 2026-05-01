Снижение цен на бензин в Германии произошло на фоне снижения акцизов, но ситуация на мировом рынке нефти и геополитическая напряженность продолжают оказывать влияние на цены. Планы России по прекращению поставок казахстанской нефти вызывают дополнительную обеспокоенность.

Цены на бензин марки Super E10 на немецких автозаправочных станциях в пятницу, 1 мая, опустились ниже отметки в 2 евро за литр. Согласно имеющимся данным, снижение цены по сравнению с предыдущим днем составило 10,7 центов, достигнув 1,976 евро за литр.

Это изменение произошло на фоне снижения акцизов на бензин и дизельное топливо правительством Германии, которое вступило в силу с 1 мая и составило примерно 17 центов за литр. Однако, первоначальное снижение цен оказалось меньше ожидаемого, что объясняется наличием на заправках топлива, которое было приобретено до вступления в силу налоговых льгот. Ключевым фактором, определяющим цену, является момент, когда топливо покинуло склад или нефтеперерабатывающий завод.

Автомобильный клуб Германии (ADAC) призвал к полному отражению скидки для потребителей уже в ближайшие выходные, 2 и 3 мая. Этот призыв поддержало отраслевое объединение 'Экономический союз топлива и энергетики'. Федеральное картельное ведомство Германии подтвердило, что к 10:00 1 мая среднее снижение цен на бензин и дизельное топливо по стране составило 14 центов за литр.

При этом ведомство отметило, что цены, установленные заправками накануне вечером, были одними из самых высоких за последний месяц, прошедший с момента введения так называемого 'правила 12 часов', которое ограничивает повышение цен на автозаправочных станциях до одного раза в сутки, в 12:00. Ситуация на мировом рынке нефти также оказывает значительное влияние на цены в Германии. Блокировка Ормузского пролива, важного транспортного пути для 20% мировой нефти, усугубляется напряженностью в регионе.

США и Иран объявили о двухнедельном перемирии, в рамках которого Тегеран разблокирует Ормузский пролив. Однако, конфликт между США и Израилем с Ираном уже привел к ощутимым экономическим последствиям во всем мире. Эксперты опасаются возможного дефицита нефти и роста цен на энергоносители. В этой связи, планы России прекратить поставку казахстанской нефти в Германию через трубопровод 'Дружба' на НПЗ в Шведте вызывают дополнительную обеспокоенность.

Сергей Вакуленко, эксперт по энергетике и научный сотрудник Берлинского фонда Карнеги, в интервью DW проанализировал последствия войны США против Ирана и сокращения поставок ближневосточной нефти на мировой рынок, а также оценил риски, связанные с прекращением поставок казахстанской нефти. По мнению экспертов, реакция Берлина на сложившуюся ситуацию выглядит недостаточно решительной. Параллельно с ситуацией на рынке нефти, Германия также активно работает над укреплением экономических связей с другими регионами.

ЕС и страны Меркосур запустили зону свободной торговли, что открывает новые возможности для экономического сотрудничества. В первом квартале года ВВП Германии продемонстрировал неожиданно высокий рост, что свидетельствует о положительной динамике развития экономики. Однако, угрозы со стороны Дональда Трампа в отношении Ирана привели к резкому скачку цен на нефть, что подчеркивает уязвимость мировой экономики к геополитическим рискам. В целом, ситуация на энергетическом рынке и в мировой экономике остается сложной и требует внимательного мониторинга и принятия взвешенных решений.

Необходимо учитывать множество факторов, включая геополитическую напряженность, изменения в политике крупных нефтедобывающих стран и развитие альтернативных источников энергии. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности мирового сообщества найти компромиссные решения и предотвратить эскалацию конфликтов. Важно также обеспечить стабильность поставок нефти и дизельного топлива для удовлетворения потребностей экономики и населения





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Германия Бензин Цены На Топливо Нефть Ормузский Пролив Иран США Россия Казахстан Экономика

United States Latest News, United States Headlines