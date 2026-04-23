В напряженном противостоянии ЦСКА обыграл «Зенит» со счетом 83:74, завершив регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ победой. Матч был богат на трехочковые броски и драматичные моменты, особенно в заключительной четверти.

Противостояние ЦСКА и « Зенит а» давно стало одним из самых принципиальных и зрелищных в российском баскетбол е. Эти команды неизменно борются за чемпионский титул в Единой лиге ВТБ, и их очные встречи всегда наполнены напряжением и борьбой.

Заключительный матч регулярного чемпионата не стал исключением, предоставив болельщикам захватывающее зрелище перед стартом плей-офф. Первая половина игры прошла в равной борьбе, обе команды демонстрировали высокую результативность, особенно в трехочковых бросках.

«Зенит» сумел перехватить инициативу благодаря точным броскам Трента Фрейзера, Андре Роберсона и Павла Земского, однако ЦСКА быстро ответил своими атаками, возглавляемыми Тримблом и Кливлендом. Хозяева изменили тактику, пытаясь больше проходить под кольцо, но это не помогло им оторваться от соперника. Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом ЦСКА. Во второй половине игры «Зенит» переключился на игру вблизи кольца, но ЦСКА продолжал успешно атаковать с периметра, увеличивая свое преимущество.

Заключительная четверть началась с мощного рывка ЦСКА, который казалось, решил исход матча. Однако «Зенит» не сдался и, благодаря усилиям Джузэнга, Мартюка, Роберсона и Фрейзера, сумел сократить отставание до восьми очков. В напряженной концовке матча, после тайм-аута, «Зенит» предпринял отчаянную попытку отыграться, но точный трехочковый бросок Владимира Карпенко закрепил победу ЦСКА со счетом 83:74. Джонни Джузэнг стал самым результативным игроком матча, набрав 18 очков, в то время как Тримбл возглавил атаку ЦСКА с 17 очками.

Несмотря на поражение, «Зенит» продемонстрировал характер и волевые качества, а ЦСКА подтвердил свой статус одного из главных фаворитов плей-офф. В этом сезоне ЦСКА одержал пятую победу над «Зенитом», оставив питерцам лишь надежду на реванш в финале плей-офф. Регулярный чемпионат завершен, и теперь все внимание обращено к предстоящему постсезону, который обещает быть полным ярких и захватывающих матчей





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ЦСКА Зенит Единая Лига ВТБ Баскетбол Тримбл Джузэнг Плей-Офф

United States Latest News, United States Headlines

