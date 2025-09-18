ЦСКА, проиграв резерву «Балтики» в серии пенальти в матче Кубка России, прервал девятиматчевую победную серию.

В минувшие выходные ЦСКА разгромил резерв калининградской «Балтики» в матче Кубка России. Армейцы, набрав девять побед подряд, впервые в сезоне кажутся неуверенными. На поле вышли совершенно другие футбол исты, перетряхнув состав. « Балтика » долгое время не уступала по ходу игры, даже забила, но заменучка составила шоу. Вильягра, прибывший ещё в марте, так и не вышел на поле.

Вместо него на оборонительный простор вышли Мохаммад, Мурид, Ковач, Йенне, Оффор, единственный из которых, упертый упор Кукушкин, пару раз состоял на старте. ЦСКА начал с отличного нападения Гаича, Мойзеса, Алвеса, и Кисляка. Талантливая пара Ян ван дер Мерве и Элизпу Гадойри, так и не проявила себя в течение трёх десятков минут. В начале матча «Балтика» казалась более бодрой и даже заработала два угловых. Но армейцы взяли инициативу и играли вратаря по сме入ったму центру. Основное время завершилось ничью, после чего судья отправил команды в серию пенальти. В серии пенальти армейцы оказались ослабленными, несколько футболистов промахнулись. «Балтика» смогла остановить серию побед ЦСК





