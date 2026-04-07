ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и вышел в финал Пути регионов

📆4/7/2026 5:20 PM
В напряженной кубковой встрече ЦСКА одержал убедительную победу над «Крыльями Советов», обеспечив себе место в финале Пути регионов. Пруцев оформил дубль, а Обляков отметился эффектным голом.

Фабио Челестини выпустил на поле почти тот же состав, что и в предыдущей встрече с «Акроном», внеся лишь небольшие коррективы. Отличия коснулись всего двух игроков. Место в воротах занял Владислав Тороп, что стало традиционным решением для кубковых матчей. Кроме того, с первых минут на поле появился Данила Козлов, в то время как Энрике Кармо остался в запасе, ожидая своего шанса. В стане «Крыльев Советов» перемен было больше.

Красно-синие футболисты продемонстрировали быструю реакцию, открыв счёт уже на четвёртой минуте. Данил Круговой выдал филигранный пас, выводя Данилу Пруцева один на один с голкипером Никитой Кокаревым. Аргентинский нападающий проявил хладнокровие, обойдя вратаря и направив мяч в пустые ворота. Интересно отметить, что Пруцев забил гол «Акрону» на пятой минуте, а «Крылья» ощутили его результативность уже на четвёртой. Матч проходил на том же стадионе, где игроки ЦСКА выступали в белой форме. Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». В середине первого тайма гости стремились увеличить преимущество. Красно-синие организовали быструю контратаку, которая завершилась ударом Милана Гаича в дальнюю штангу, чуть не достигнув цели. Резервные вратари обеих команд, Евгений Фролов («Крылья Советов») и Николай Баровский (ЦСКА), во время флеш-интервью предсказали, что их команды обязательно забьют голы. И их предсказание сбылось. На 35-й минуте гости упрочили своё лидерство. И кто же стал автором гола? Снова Пруцев. На этот раз Лусиано грамотно открылся в штрафной площади, приняв навес от углового флажка в исполнении Ивана Облякова. После второго пропущенного гола «Крылья Советов» перехватили инициативу, контролируя мяч и активно стремясь к воротам соперника в концовке тайма. Однако их удары либо не достигали цели, либо блокировались защитниками. Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Во втором тайме у Пруцева появился шанс оформить хет-трик. Томас Гальдамес нарушил правила против Кругового, и судья Сергей Иванов назначил пенальти. Кокарев отразил удар аргентинского нападающего, но Пруцев оказался первым на добивании, подтвердив свою результативность. Этот нападающий, похоже, чувствует себя комфортно на стадионе в Самаре. Более того, Пруцев стал самым результативным аргентинцем в истории ЦСКА, забив всего четыре гола и превзойдя результат Адольфо Гайча (3 гола). Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». «Крылья Советов» быстро сократили отставание, затратив всего четыре минуты. Гальдамес частично реабилитировался за свой пенальти, отдав пас Ивану Олейникову, который отправил мяч в дальний угол. Была ли интрига? Нет. ЦСКА сразу после пропущенного гола потерял Матвея Лукина, которого заменил Жоао Виктор, получивший повреждение. Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Далее Иван Обляков продемонстрировал мастерство. Он нанёс великолепный удар из угла штрафной, направив мяч по красивой траектории за спину Кокареву. Великолепно! Примерно с этой же позиции Круговой несколькими днями ранее принёс ЦСКА победу в матче чемпионата. Хотя тогда удар был совершенно другим, его эффектность осталась на высоте. Прошло ещё три минуты, и «Крылья Советов» пропустили ещё один гол, счёт стал 1:5. воспользовался очередной ошибкой обороны самарской команды и хладнокровно реализовал свой шанс. Если кто-то ожидал упорной борьбы, то у нас плохие новости. ЦСКА после этого мог спокойно доигрывать матч. Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Но у Жоао Виктора было другое мнение. Бразилец нанёс удар по ноге Владимира Игнатенко, и Иванов назначил пенальти только после просмотра видеоповтора. Отличный шанс сократить отставание. Однако Игнатенко пробил значительно выше ворот. Несмотря на это, «Крылья» вновь пошли в атаку и всё же забили второй гол в ворота Торопа. головой направил мяч в дальний угол, сократив отставание до 2:5. Если бы Игнатенко реализовал пенальти, концовка матча могла бы получиться более напряженной. Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Армейцы вышли в следующий раунд турнира – в финал Пути регионов. Там они встретятся с победителем матча «Зенит» — «Спартак». Эта игра состоится завтра, 8 апреля. Независимо от исхода этого матча, нас ждёт захватывающий поединок

