ЦСКА - УНИКС: армейцы упустили победу в седьмой игре полуфинала Единой лиги ВТБ

📆5/28/2026 7:30 PM
📰championat
В напряженном матче за выход в финал Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом победу одержала казанская команда. Игра была равной, но в концовке УНИКС выглядел сильнее и умнее, что и решило исход матча. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что команда допустила слишком много ошибок в важной игре.

В матче за выход в финал Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКС ом на площадке армейцев отличились Бигэм (11 очков), Ли (11), Швед (11), Лопатин (9), Рейнольдс (8), Д. Кулагин (7), М. Кулагин (5), Стюарт (2).

За УНИКСом высокие результаты показали Жбанов (14), Мун (10), Емченко (9), Мартюк (6), Роберсон (5), Воронцевич (5), Фрейзер (3). Игра была напряженной и вязкой, обе команды допускали много ошибок. В концовке УНИКС выглядел сильнее и умнее, что и решило исход матча. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что команда допустила слишком много ошибок в важной игре и не смогла показать свой баскетбол

