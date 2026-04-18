ЦСКА и «Крылья Советов» разошлись миром в матче РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью 1:1 с самарскими «Крыльями Советов» в 25-м туре Российской премьер-лиги. Голы забили Иван Олейников у хозяев и Матвей Кисляк у армейцев. Ничья продлила безвыигрышную серию «Крыльев» против ЦСКА до 14 матчей. Команды занимают пятое и двенадцатое места соответственно.

Московский футбол ьный клуб ЦСКА не смог одержать победу в матч е 25-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов». Встреча, состоявшаяся 18 апреля на домашнем стадионе самарцев «Солидарность-Арена», завершилась боевой ничьей со счетом 1:1. Эта игра продемонстрировала упорство обеих команд, но оставила после себя чувство незавершенности, особенно для армейцев, стремившихся упрочить свое положение в верхней части турнирной таблицы.

Хозяева поля сумели открыть счет на 66-й минуте благодаря точному удару Ивана Олейникова, который вывел «Крылья Советов» вперед. Однако, празднование самарской команды было недолгим. Всего через девять минут, на 75-й минуте, игроки ЦСКА смогли восстановить равновесие. Гол забил Матвей Кисляк, установив окончательный счет матча 1:1.

Эта ничья продолжает неприятную для «Крыльев Советов» статистику: команда из Самары не может обыграть ЦСКА уже на протяжении 14 матчей во всех турнирах. Эта безвыигрышная серия подчеркивает сложность противостояния с армейским клубом и добавляет интриги в их будущие встречи.

В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА занимает пятое место, набрав 43 очка. Несмотря на ничью, команда сохраняет свои позиции, но ей предстоит приложить максимум усилий, чтобы подняться выше. «Крылья Советов» же находятся в нижней части таблицы, занимая 12-ю строчку с 23 очками. Для самарцев каждая игра приобретает особую важность в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Следующий тур обещает быть интересным для обеих команд. 21 апреля армейцы сыграют дома против «Ростова», что станет для них возможностью реабилитироваться перед болельщиками и пополнить свой очковый багаж. В то же время, «Крылья Советов» отправятся в гости к «Сочи», где также постараются добиться положительного результата и улучшить свое положение в чемпионате.

Недавняя победа «Сочи» над «Ростовом» со счетом 1:0, благодаря голу Кирилла Заики на 89-й минуте, свидетельствует о напряженности борьбы в чемпионате и непредсказуемости исходов матчей. В контексте борьбы за выживание, каждое очко на счету, и игры подобных соперников могут оказать существенное влияние на итоговое распределение мест.

Отдельного внимания заслуживают комментарии гендиректора клуба «Акрон» из Тольятти, Константина Клюшева. Он высказался относительно различных аспектов текущего сезона, включая отмену гола Артема Дзюбы в ворота ЦСКА, борьбу за выживание в РПЛ и потенциальную судьбу клуба в случае вылета из высшего дивизиона. Эти высказывания дают представление о внутреннем положении дел в клубах и их стратегии в условиях высокой конкуренции.

Ситуация в РПЛ остается напряженной, и каждая игра имеет значение для определения как лидера, так и команд, борющихся за сохранение места в лиге.





