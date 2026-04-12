ЦСКА празднует победу в «Финале четырёх» Winline Basket Cup: Эмоции тренера

Главный тренер ЦСКА поделился впечатлениями после победы в «Финале четырёх» Winline Basket Cup. Команда обыграла УНИКС со счётом 73:62. Тренер подчеркнул важность победы, как часть культуры клуба, и обозначил дальнейшие цели.

Главный тренер московского ЦСКА поделился своими эмоциями после триумфальной победы в «Финале четырёх» Winline Basket Cup . В захватывающем финальном поединке ЦСКА продемонстрировал впечатляющую игру, одержав уверенную победу над казанским УНИКСом со счётом 73:62. Матч, прошедший в напряженной атмосфере, стал настоящим испытанием для обеих команд, но ЦСКА показал волю к победе и слаженную командную работу.

Триумф в этом турнире, безусловно, стал важным шагом для команды, подтвердив её высокий уровень подготовки и амбиции. Команда ЦСКА продемонстрировала выдающуюся игру, обеспечив себе заслуженное первое место в соревновании. Тримбл набрал 16 очков, Кливленд - 12, Курбанов - 9, Уэйр - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 6, Митрович - 6, Антонов - 5, Астапкович - 3, Чадов - 2, Руженцев - 1. В составе УНИКСа отличились: Карпенко-Рейнольдс - 14, Швед - 12, Д. Кулагин - 11, Манфорд - 6, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 5, Пьерр - 5, Лопатин - 3, Бингэм, Захаров, Белоусов, Стуленков. \Тренер ЦСКА, выразив свои чувства по поводу победы, подчеркнул важность достижения цели и верность традициям клуба. Он отметил, что основная задача команды всегда заключалась в достижении победы в каждом соревновании, в котором она участвует. Это, по его словам, является частью культуры и менталитета ЦСКА, что служит фундаментом для успеха на протяжении многих лет. Тренер подчеркнул, что победа в «Финале четырёх» является лишь промежуточным трофеем, и команда уже переключает своё внимание на дальнейшие соревнования, в частности, на матчи Единой Лиги ВТБ. Он выразил уверенность в своей команде и игроках, но также напомнил о необходимости постоянного совершенствования и непрерывной работы над улучшением результатов. Тренер ясно дал понять, что прошлые успехи не являются гарантией будущих побед, и команда должна продолжать двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом. Он подчеркнул важность сохранения мотивации и постоянного стремления к новым вершинам, чтобы достичь поставленных целей в будущем. Весь состав команды, игроки и тренерский штаб осознают всю ответственность, которая на них лежит, и готовы к новым вызовам. \После триумфальной победы в Winline Basket Cup, команда ЦСКА продемонстрировала не только высокий уровень мастерства, но и командный дух, который сыграл ключевую роль в достижении успеха. Тренер также упомянул, что команда будет продолжать усердно работать и совершенствоваться, готовясь к новым вызовам в предстоящих соревнованиях. Он акцентировал внимание на важности сохранения концентрации и поддержания высокого уровня мотивации, чтобы успешно выступать на всех этапах сезона. Победа в «Финале четырёх» – это важный шаг, но основной целью команды остается успешное выступление в плей-офф и завоевание новых титулов. Команда продолжит работать над улучшением своей игры, анализируя прошлые матчи и разрабатывая новые стратегии. Поддержка болельщиков и вера в собственные силы станут ключевыми факторами на пути к новым победам. Тренер поблагодарил всех, кто поддерживал команду, и выразил уверенность в светлом будущем клуба. Победа в турнире стала отличным стимулом для дальнейших достижений, вдохновляя игроков и тренерский штаб на новые свершения. Он еще раз подчеркнул значимость каждого игрока в команде и важность командной работы в целом, пообещав болельщикам новые захватывающие матчи и впечатляющие результаты. Команда ЦСКА подтвердила свой статус лидера российского баскетбола, продемонстрировав высокий уровень подготовки и стремление к победе





