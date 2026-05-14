ЦСКА выиграл матч Единой лиги ВТБ против «Локомотива‑Кубани» в праздничной обстановке

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что праздничная атмосфера в честь 20‑летия победы ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги вдохновила армейцев на победу в матче Единой лиги ВТБ против «Локомотива‑Кубани». ЦСКА в четверг дома выиграл у «Локомотива‑Кубани» во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (84:71). Счёт в серии до четырех побед стал равным — 1–1.

Праздничная атмосфера в честь 20‑летия победы ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги в Праге вдохновила армейцев на победу в матче Единой лиги ВТБ против «Локомотива‑Кубани», заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

ЦСКА в четверг дома выиграл у «Локомотива‑Кубани» во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (84:71). Счёт в серии до четырех побед стал равным — 1–1. Сегодня ЦСКА сыграл гораздо убедительнее, чем два дня назад. Прежде всего, результативно сыграли лидеры команды.

Тримбл набрал 22 очка. Уэйр сейчас действовал лучше, чем пару дней назад (13 очков — прим. ). В этом основная разница между двумя матчами.

Тримбл является лидером ЦСКА, команда играет на него. Мне кажется, что в такой праздничной обстановке, когда чествовали команду, выигравшую Евролигу 20 лет назад, у армейцев была дополнительная ответственность и мотивация для победы. Здесь чувствовался именно армейский дух — он подпитывал команду эмоциями. И все это добавляло ЦСКА уверенности.

Играть за ЦСКА — большая честь, потому, что это клуб с большой историей побед. Думаю, это прочувствовали игроки сегодняшней команды. Нужно напоминать чаще молодому поколению о баскетбольной истории и значимых победах, — сказала Корстин «Матч ТВ». Прямые трансляции матчей Единой лиги ВТБ смотрите на телеканалах холдинга «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru





sportbox / 🏆 28. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ЦСКА Локомотив‑Кубани Единая Лига ВТБ Праздничная Атмосфера Армейский Дух История Побед

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Курс евро превысил 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 годаКурс евро на Мосбирже превысил 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года. Эксперты объяснили слабость рубля ростом спроса на валюту со стороны импортеров и увеличением объемов оттока капитала

Read more »

Георгиос Папаяннис был удален с площадки во время товарищеского матча между Грецией и ГерманиейЦентровой сборной Греции Георгиос Папаяннис был удален с площадки во время третьей четверти товарищеского матча против команды Германии (71:84).

Read more »

Восстановление БАМа после паводка займет неделюЭксперты оценивают объем задержанных грузов в 1–1,5 млн т

Read more »

Умер работавший с Рязановым кинопродюсер и режиссер Леонид БицКинопродюсер и режиссер Леонид Биц умер на 71-м году жизни. Об этом 20 июня говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

Read more »

Все выше и выше. Стало известно, сколько может стоить доллар на выходных20 марта один «американец» торгуется на уровне 84,84 рубля, это официальный курс ЦБ РФ.

Read more »

Квитковских — после поражения от ЦСКА: надо продолжать верить, гнуть свою линиюЛегкий форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских высказался после второй встречи полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, в которой краснодарцы потерпели поражение со счётом 71:84.

Read more »