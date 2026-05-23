ЦРУ Джон Рэтклифф передал послание США готовности к серьезному диалогу с Кубой, но только если они сделают фундаментальные изменения и перестанут быть убежищем для противников в Западном полушарии, а действия США в отношении Кастро являются политически мотивированными и неправомерными по мнению Кубы.
📆5/23/2026 2:50 PM
Глазами Вашингтона жемчужина в തുടвшемся посвященном экономике и безопасности разговоре между США и Кубой - предоставление послания США об их готовности к серьезному диалогу на этот счет, но только если Куба перейдет от низового пути и не станет "убежищем для противников в Западном полушарии".

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф принял с собой советника, участвовавшего в январской операции США по захвату венесуэльского лидера, и специально представил кубинцам этого сотрудника как мужчину, убившего их людей в Венесуэле.

В результате военных столкновений в Гаване погибли 32 силовиков. В ЦРУ отказались от комментариев, где глава ЦРУ встретился с Раулем Родригесом Кастро, внуком бывшего кубинского президента, менее чем через неделю после этой встречи в США было обнародовано обвинительное заключение против Кастро, обвиняемого в убийстве и заговоре в связи со случайным уничтожением двух самолетов кубинскими силами в 1996 г.

ЦРУ заявило, что Рэтклифф предал кубинскому руководству послание: США готовы к серьезному диалогу по экономике и безопасности, если Куба выполнит фундаментальные изменения и перестанет быть "убежищем для противников в Западном полушарии", что действия США в отношении Кастро являются неправомерными и политически мотивированными. Кубинский лидер назвал обвинения Вашингтона в адрес Кастро "политическим маневром", не имеющим юридических оснований

