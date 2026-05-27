ЦИК может отказаться от КОИБов к 2026 году из-за санкций и технических проблем

Центризбирком рассматривает возможность отказа от использования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) в единый день голосования 2026 года из-за проблем с комплектующими и санкций.

На заседании Центральной избирательной комиссии 27 мая был поднят вопрос о дальнейшей судьбе автоматизированных урн для голосования. Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК Александр Сокольчук заявил, что техническим заданием было предусмотрено использование комплексов образца 2010 года в течение десяти лет.

Однако из-за различных объективных обстоятельств срок их эксплуатации фактически истек еще в 2021-2022 годах. Для поддержания работоспособности этих устройств приходилось продлевать их жизненный цикл, что сопряжено с серьезными трудностями. На рынке практически невозможно приобрести критически важные узлы и компоненты для КОИБ-2010, поскольку их серийное производство прекращено. Использование несертифицированных или неоригинальных аналогов может привести к нарушению метрологических характеристик устройств, что недопустимо для обеспечения точности подсчета голосов.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что КОИБы традиционно считаются частью золотого стандарта российских выборов. Однако она признала, что в 2022 году планировалось получить большую партию комплексов нового поколения, но из-за беспрецедентных санкций и связанных с ними проблем подрядчик не смог реализовать проект. В результате ЦИК принял решение вывести из эксплуатации все КОИБы 2010 года. Не исключено, что та же участь постигнет и комплексы 2017 года, состояние которых предстоит тщательно оценить.

Особое беспокойство вызывают сбои, при которых устройства начали отображать 2009 год вместо 2026-го. Как подчеркнула Памфилова, это лишь малая часть возникших проблем. Сейчас специалисты проводят серьезную проверку КОИБ-2017, и до ее завершения и получения экспертной оценки их применение будет приостановлено. По информации источников, близких к администрации президента, в единый день голосования 2026 года ЦИК может полностью отказаться от использования комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Основным аргументом сторонников такого решения является обеспечение безопасности выборов. Автоматизированные урны можно списать, поскольку их работа рискует быть скомпрометирована извне. По словам одного из собеседников, неизвестно, чтобы кто-то выступал решительно против отказа от КОИБов, и сама Памфилова поддержала эту идею в кулуарах. Электоральный юрист Гарегин Митин считает отказ от КОИБов вполне оправданным.

Проблема, по его мнению, заключается в отсутствии собственного производства электронных компонентов, что может коснуться и другого оборудования, используемого для обеспечения избирательных прав граждан. Никакой зависимости от иностранного оборудования или возможности создания уязвимости в этих системах быть не должно. Ранее участки с КОИБами считались самыми защищенными от корректирования результатов голосования. Политтехнологи отмечают, что их работа отражала волеизъявление граждан.

Однако, по словам собеседника, работающего с Единой Россией, главы городов и регионов часто старались избежать установки этих комплексов. При этом другой участник выборного процесса замечает, что при желании на местах всегда есть возможность попытаться провести манипуляции. За несколько лет отношение оппозиционных партий к КОИБам кардинально изменилось: от подозрений в фальсификации до признания их последней надеждой на честный подсчет голосов.

Электоральный юрист Олег Захаров напоминает, что КПРФ изначально активно протестовала против использования КОИБов, но сейчас оппозиция добивается их установки на проблемных участках. Захаров считает логичной технической заменой КОИБов дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Электронное голосование быстрее дает результаты и удобнее для избирателя. Однако он подчеркивает, что даже при использовании ДЭГ каждому избирателю должно быть гарантировано право на получение бумажного бюллетеня.

Глава ЦИК прозрачно намекнула, что электронный подсчет голосов в ДЭГ идет на смену автоматическому в КОИБах. Таким образом, будущее автоматизированных урн остается под вопросом, а российская избирательная система постепенно переходит к новым технологиям. Ситуация с КОИБами усугубляется тем, что замена компонентов отечественными аналогами невозможна из-за отсутствия необходимой сертификации. В результате ЦИК вынужден рассматривать альтернативы, включая полный отказ от автоматизированного подсчета.

Это вызывает беспокойство у некоторых экспертов, которые указывают на риск увеличения числа нарушений при ручном подсчете. Однако сторонники отказа уверены, что современные технологии, такие как ДЭГ, могут обеспечить не меньшую прозрачность. Окончательное решение будет принято после завершения проверки КОИБ-2017 и консультаций с экспертами. Пока же ясно, что 2026 год может стать переломным для избирательной системы России





