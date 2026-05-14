ЦБ РФ: Количество мошеннических операций при переводе денежных средств увеличилось на 10,2% в I квартале 2026 г.

Центральный банк России опубликовал обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств за I квартал 2026 г. Количество мошеннических операций, о которых клиенты заявили в банки, составило 495 800, а общий объем похищенных средств – 7,4 млрд руб. Доля возмещенных или возвращенных средств от объема похищенных составила 5,7%. При этом у физических лиц потери уменьшились на 10,2% по сравнению с IV кварталом 2025 г. Юридические лица подвергались большому количеству компьютерных атак с использованием вредоносного программного обеспечения.
Доля возмещенных или возвращенных средств от объема похищенных составила 5,7%. При этом у физических лиц потери уменьшились на 10,2% по сравнению с IV кварталом 2025 г. Юридические лица подвергались большому количеству компьютерных атак с использованием вредоносного программного обеспечения. Чаще всего сотрудники организаций получали электронные письма, которые содержали вирусы с возможностью дистанционного доступа к корпоративным системам.
Такой способ позволял мошенникам переводить деньги на подконтрольные счета под видом обычных хозяйственных операций. ЦБ РФ инициировал блокировку 10 201 мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 8338 телефонных номерах, которые использовали мошенники. Кроме того, регулятор направил запросы на проведение проверок и снятие с делегирования в отношении 265 доменных имен, используемых мошенниками. Что аферисты начали использовать новую схему обмана пенсионеров, обещая «персональные надбавки».
Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками Социального фонда России, и сообщают о «дополнительном перерасчете» или «персональной надбавке». Для получения выплаты жертву просят назвать данные карты или установить «приложение фонда», которое является вирусом
