Хоккеист СКА приобрел свой дом, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября

Хоккейный клуб СКА приобрел свой дом — современный, самый вместительный в мире, построенный по самым передовым технологиям, самый безопасный и самый гостеприимный. В этом сезоне радость от игры на нашей арене с клубом СКА разделят «Шанхайские Драконы» — наши друзья из города‑побратима Санкт‑Петербурга — под управлением легендарного российского игрока Ильи Ковальчука. Также отмечается льгота в 50 млн рублей для клубов, чтобы хоккеисты могли себя популяризировать и зарабатывать.

Ранее такую информацию источник сообщил «Матч ТВ». Как отмечается в релизе, ООО « Хоккей ный клуб СКА » приобрело 100% уставного капитала ООО « СКА Арена» (владелец комплекса « СКА Арена»).

— Хоккейный клуб СКА с радостью сообщает, что благодаря председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру и по его решению впервые за 80 лет клуб приобрел свой дом — современный, самый вместительный в мире, построенный по самым передовым технологиям выдающимися российскими архитекторами и дизайнерами, самый безопасный и самый гостеприимный. В этом сезоне радость от игры на нашей арене с клубом СКА разделят «Шанхайские Драконы» — наши друзья из города‑побратима Санкт‑Петербурга — под управлением легендарного российского игрока Ильи Ковальчука, прекрасно знакомого всем болельщикам СКА!

ХК СКА искренне благодарит ПАО «Газпром» и каждого болельщика в компании, кто вложил часть своих усилий и помог в реализации этой сделки, — говорится в сообщении. Прошедший сезон СКА провел в «Ледовом Дворце», который рассчитан на 12 300 зрителей. В регулярном чемпионате‑2025/26 СКА в среднем на домашних матчах собирал 11 364 болельщика. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.

Мы дали льготу клубам в 50 млн рублей под потолком зарплат, чтобы хоккеисты могли себя популяризировать и зарабатывать — глава КХЛ Ларионов. Участие наших в турнире «3×3» в рамках Матча звезд НХЛ — это хороший шаг к тому, что они выступят и на Кубке мира‑2028 — глава КХЛ Ларионов. губернатор Пермского края назвал реальным вступление местной команды в КХЛ. команда «Бизнес» одержала победу на Кубке Росконгресса по хоккею‑2026. лучший снайпер и бомбардир СКА Хайруллин перешел в ЦСКА. мы дали льготу клубам в 50 млн рублей под потолком зарплат, чтобы хоккеисты могли себя популяризировать и зарабатывать — глава КХЛ Морозов. красиков не исключил, что Илья Ковальчук еще выйдет на лед в качестве хоккеиста «Шанхайских Драконов».

Ларионов: все идет к тому, что СКА будет готов бороться за самые высокие цели. Ларионов: не сомневаюсь, что российские команды будут допущены IIHF, и это случится уже в ближайшем будущем. Ларионов: участие наших в турнире «3×3» в рамках Матча звезд НХЛ — это хороший шаг к тому, что они выступят и на Кубке мира‑2028. главный тренер «Тампы» Купер впервые в карьере признан лучшим тренером сезона в НХЛ. трехкратный обладатель Кубка Гагарина Слепышев подписал контракт с «Автомобилистом».

Фетисов о гибели Лемье: суровый западный мир. печальная история, не хватило Клоду жизненной энергии. средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал» номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 841





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