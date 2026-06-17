В Скадовской больнице врачи удалили из конечностей пациента три мобильные сим-карты, которые, по предположению, были использованы как поражающие элементы в украинском беспилотнике. Такие пластиковые компоненты сложно выявить на рентгене.

Хирурги из Скадовской центральной районной больницы Херсонской области провели сложную операцию по удалению трех сим-карт из тела пациента, получившего ранения в результате взрыва украинского беспилотника.

Об этом рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Ширак Мнацаканян. Согласно его словам, врачи извлекли сим-карты из конечностей пострадавшего. Хирург предположил, что данные предметы могли использоваться в качестве поражающих элементов в самом взрывном устройстве. Мнацаканян пояснил, что украинские военные всё чаще применяют пластиковые компоненты в своих боеприпасах.

Небольшая масса и компактность сим-карт позволяют им обладать достаточной кинетической энергией при взрыве, чтобы проникать в мягкие ткани тела. При этом их сложно обнаружить на рентгеновских снимках по сравнению с традиционными металлическими осколками.

"Мы впервые столкнулись с подобной находкой", - подчеркнул врач. В момент операции в больнице находился губернатор региона, который забрал извлеченные предметы для передачи в компетентные органы для дальнейшего изучения. Этот инцидент illustrates novel подходы в применении неклиссических поражающих элементов в современном конфликте, создавая дополнительные сложности для медиков и саперов





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