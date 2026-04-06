Хинштейн о деле экс-губернатора Курской области Смирнова: борьба с коррупцией продолжится

📆4/6/2026 2:36 PM
Александр Хинштейн прокомментировал приговор по делу бывшего губернатора Курской области Смирнова, заявив о решительной борьбе с коррупцией. Дело связано с мошенничеством при строительстве фортификационных сооружений и получением взяток.

«Будем делать все, чтобы выжигать эту коррупцию каленым железом, тем более, что сегодняшний приговор – отнюдь не финальный», – написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, комментируя дело бывшего губернатор а Курской области. История, фигурантом которой стал Смирнов , тянется с весны 2025 года, когда экс- губернатор был задержан.

Началось все с расследования о мошенничестве в особо крупном размере – 1 миллиард рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений, призванных укрепить границу Курской области с Украиной. Это дело вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание к вопросам расходования бюджетных средств в условиях сложной геополитической обстановки. В ходе расследования выяснились новые обстоятельства, которые привели к выделению отдельного уголовного дела. Смирнову предъявили обвинения в получении взяток. Следствие установило, что в период с 2022 по 2023 год Смирнов совместно со своим бывшим заместителем Алексеем Дедовым, действуя через посредника, получили более 20 миллионов рублей. Эти средства были выплачены в качестве вознаграждения за оказание покровительства определенным подрядчикам, а также за содействие в заключении контрактов, в том числе связанных с ремонтом важных объектов и строительством оборонительных линий. Обвиняемый, признав свою вину, заявил о том, что был вынужден совершить эти противоправные действия из-за последствий перенесенной контузии. Этот аргумент вызвал неоднозначную реакцию в обществе, подчеркивая сложность психологического состояния человека, оказавшегося в центре коррупционного скандала. Судебный процесс над Смирновым стал одним из самых громких коррупционных дел в регионе за последние месяцы, привлекая пристальное внимание средств массовой информации и общественности. Рассмотрение дела выявило системные проблемы в организации государственных закупок и контроле за расходованием бюджетных средств, что стало предметом обсуждения на разных уровнях власти. Это дело также подчеркнуло важность усиления антикоррупционных мер и повышения прозрачности деятельности государственных служащих. Назначение Смирнова на пост губернатора Курской области произошло до декабря 2024 года, а до этого он некоторое время исполнял обязанности главы региона. Его карьера завершилась в условиях развернувшегося уголовного преследования, что стало серьезным ударом по репутации не только бывшего чиновника, но и всей региональной власти. Рассмотрение дела Смирнова оказало значительное влияние на политическую жизнь региона, вызвав необходимость пересмотра многих аспектов управления и контроля за расходованием государственных средств. Суд вынес решение, которое не является окончательным, что подразумевает возможность дальнейшего развития событий, включая новые расследования и судебные разбирательства. Эта ситуация демонстрирует важность последовательной и бескомпромиссной борьбы с коррупцией на всех уровнях власти, подчеркивая необходимость принятия эффективных мер для предотвращения подобных преступлений в будущем. В контексте текущей ситуации и продолжающегося судебного процесса, крайне важно сохранять бдительность и следить за развитием событий, чтобы обеспечить справедливость и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом. Внимание к этому делу направлено на устранение коррупции из системы государственного управления. Борьба с коррупцией в Курской области является приоритетной задачей для всех уровней власти

