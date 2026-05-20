Четверо водителей такси из Химки были приговорены к длительным срокам лишения свободы за хищение денег у военнослужащих и участников СВО. Схема мошенничества заключалась в том, что водители, используя услуги такси, назначали невыгодные тарифы, а затем при угрозе физической расправы требовали от жертв оплатить сумму, значительно превышающую первоначальную. В качестве дополнительного инструмента мошенников использовалась седация, после которой жертвы теряли сознание и подвергались похищению. В ходе расследования выяснилось, что преступники использовали различные схемы, чтобы обмануть родственников военнослужащих, пользуясь их доверием и эмоциональным состоянием. Чаще всего преступники представлялись сотрудниками военкомата или «секретарём Министерства обороны». Они уточняли, подавались ли заявления на выплаты или ожидается ли получение награды. Так они создавали иллюзию официальности и серьёзности разговора.

В Химкинском городском суд е Подмосковья четверо водителей такси были приговорены к длительным срокам лишения сво боды за хищение денег у военнослужащих и участников СВО . Схема мошенничества заключалась в том, что водители, используя услуги такси , назначали невыгодные тарифы, а затем при угрозе физической расправы требовали от жертв оплатить сумму, значительно превышающую первоначальную.

В качестве дополнительного инструмента мошенников использовалась седация, после которой жертвы теряли сознание и подвергались похищению. В ходе расследования выяснилось, что преступники использовали различные схемы, чтобы обмануть родственников военнослужащих, пользуясь их доверием и эмоциональным состоянием. Чаще всего преступники представлялись сотрудниками военкомата или «секретарём Министерства обороны». Они уточняли, подавались ли заявления на выплаты или ожидается ли получение награды.

Так они создавали иллюзию официальности и серьёзности разговора. Суд постановил, что все обвиняемые признаны виновными





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Хищение Денег Такси Военные СВО Суд Мошенничество Седация Угроза Физическая Расправа

United States Latest News, United States Headlines