Химкинский суд приговорил водителей такси к длительным срокам за хищение денег у военнослужащих

📆5/20/2026 3:42 PM
Четверо водителей такси из Химки были приговорены к длительным срокам лишения свободы за хищение денег у военнослужащих и участников СВО. Схема мошенничества заключалась в том, что водители, используя услуги такси, назначали невыгодные тарифы, а затем при угрозе физической расправы требовали от жертв оплатить сумму, значительно превышающую первоначальную. В качестве дополнительного инструмента мошенников использовалась седация, после которой жертвы теряли сознание и подвергались похищению. В ходе расследования выяснилось, что преступники использовали различные схемы, чтобы обмануть родственников военнослужащих, пользуясь их доверием и эмоциональным состоянием. Чаще всего преступники представлялись сотрудниками военкомата или «секретарём Министерства обороны». Они уточняли, подавались ли заявления на выплаты или ожидается ли получение награды. Так они создавали иллюзию официальности и серьёзности разговора.

В Химкинском городском суд е Подмосковья четверо водителей такси были приговорены к длительным срокам лишения сво боды за хищение денег у военнослужащих и участников СВО . Схема мошенничества заключалась в том, что водители, используя услуги такси , назначали невыгодные тарифы, а затем при угрозе физической расправы требовали от жертв оплатить сумму, значительно превышающую первоначальную.

В качестве дополнительного инструмента мошенников использовалась седация, после которой жертвы теряли сознание и подвергались похищению. В ходе расследования выяснилось, что преступники использовали различные схемы, чтобы обмануть родственников военнослужащих, пользуясь их доверием и эмоциональным состоянием. Чаще всего преступники представлялись сотрудниками военкомата или «секретарём Министерства обороны». Они уточняли, подавались ли заявления на выплаты или ожидается ли получение награды.

Так они создавали иллюзию официальности и серьёзности разговора. Суд постановил, что все обвиняемые признаны виновными

