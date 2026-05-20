Химкинский суд приговорил водителей такси к длительным срокам за хищение денег у военнослужащих

Четверо водителей такси из Химки были приговорены к длительным срокам лишения свободы за хищение денег у военнослужащих и участников СВО. Схема мошенничества заключалась в том, что водители, используя услуги такси, назначали невыгодные тарифы, а затем при угрозе физической расправы требовали от жертв оплатить сумму, значительно превышающую первоначальную. В качестве дополнительного инструмента мошенников использовалась седация, после которой жертвы теряли сознание и подвергались похищению. В ходе расследования выяснилось, что преступники использовали различные схемы, чтобы обмануть родственников военнослужащих, пользуясь их доверием и эмоциональным состоянием. Чаще всего преступники представлялись сотрудниками военкомата или «секретарём Министерства обороны». Они уточняли, подавались ли заявления на выплаты или ожидается ли получение награды. Так они создавали иллюзию официальности и серьёзности разговора.
Суд постановил, что все обвиняемые признаны виновными
