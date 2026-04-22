Российские военные эксперты анализируют последние ракетные удары по Харькову, связывая их с подготовкой к масштабному наступлению и уничтожением оборонных предприятий противника.

Массированные удары по критически важной инфраструктуре в Харьков е, ставшие особенно интенсивными в последние сутки, могут свидетельствовать о начале финальной фазы подготовки к широкомасштабному наступлению российских войск. Об этом в детальном интервью для издания АиФ заявил известный военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам аналитика, серия из примерно пятнадцати мощных взрывов, прогремевших на территории областного центра, была не случайной, а тщательно спланированной операцией по уничтожению военного потенциала противника. Матвийчук акцентировал внимание на том, что целями стали объекты, которые киевский режим активно использует для поддержания своей боеспособности и технологического обеспечения вооруженных сил Украины. В частности, эксперт выделил три стратегических узла, которые подверглись высокоточному воздействию. Первым объектом стал Харьковский научно-исследовательский институт ядерной физики. Согласно данным аналитика, данное учреждение давно утратило свой сугубо гражданский статус и было перепрофилировано под нужды оборонной промышленности. Там ведутся активные разработки новых видов вооружений, включая ракетные технологии и перспективные системы типа Фламинго. Вторым ключевым пунктом стал легендарный Харьковский тракторный завод, чьи производственные площади сегодня превращены в крупнейшие цеха по ремонту и восстановлению поврежденной бронетанковой техники ВСУ. Используя советские мощности, украинская сторона пытается поддерживать боеготовность своих механизированных соединений, что делает этот завод первоочередной целью. Третий сектор включает в себя авиационные предприятия, на которых развернуто кустарное и серийное производство беспилотных летательных аппаратов, активно применяемых в боевых действиях. Анализируя текущую динамику событий, Анатолий Матвийчук подчеркнул, что подобные действия полностью укладываются в классическую военную доктрину подготовки к наступлению. Любой масштабной наземной операции всегда предшествует глубокая воздушная наступательная кампания, в которой задействованы авиационные группы, высокоточные ракеты и рои ударных беспилотников. Основная задача такого этапа заключается в расчистке неба от вражеской авиации, подавлении эшелонированной противовоздушной обороны и уничтожении логистических цепочек. Это позволяет сухопутным войскам совершать стремительные марш-броски с минимальными потерями. С экспертом солидарен его коллега Василий Дандыкин, который также прогнозирует в ближайшее время существенные территориальные изменения на данном участке фронта. Ожидается, что российские силы смогут значительно продвинуться вперед, реализуя поставленные задачи по демилитаризации региона и установлению контроля над ключевыми транспортными и промышленными узлами, которые до сих пор служили опорой для украинских формирований





