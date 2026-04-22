Head Topics

Харьков на пороге перемен: эксперты оценивают массированные удары по объектам ВСУ

Общество News

Харьков на пороге перемен: эксперты оценивают массированные удары по объектам ВСУ
ХарьковСВОВС РФ
📆4/22/2026 1:57 AM
📰aifonline
125 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 70% · Publisher: 68%

Российские военные эксперты анализируют последние ракетные удары по Харькову, связывая их с подготовкой к масштабному наступлению и уничтожением оборонных предприятий противника.

Массированные удары по критически важной инфраструктуре в Харьков е, ставшие особенно интенсивными в последние сутки, могут свидетельствовать о начале финальной фазы подготовки к широкомасштабному наступлению российских войск. Об этом в детальном интервью для издания АиФ заявил известный военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам аналитика, серия из примерно пятнадцати мощных взрывов, прогремевших на территории областного центра, была не случайной, а тщательно спланированной операцией по уничтожению военного потенциала противника. Матвийчук акцентировал внимание на том, что целями стали объекты, которые киевский режим активно использует для поддержания своей боеспособности и технологического обеспечения вооруженных сил Украины. В частности, эксперт выделил три стратегических узла, которые подверглись высокоточному воздействию. Первым объектом стал Харьковский научно-исследовательский институт ядерной физики. Согласно данным аналитика, данное учреждение давно утратило свой сугубо гражданский статус и было перепрофилировано под нужды оборонной промышленности. Там ведутся активные разработки новых видов вооружений, включая ракетные технологии и перспективные системы типа Фламинго. Вторым ключевым пунктом стал легендарный Харьковский тракторный завод, чьи производственные площади сегодня превращены в крупнейшие цеха по ремонту и восстановлению поврежденной бронетанковой техники ВСУ. Используя советские мощности, украинская сторона пытается поддерживать боеготовность своих механизированных соединений, что делает этот завод первоочередной целью. Третий сектор включает в себя авиационные предприятия, на которых развернуто кустарное и серийное производство беспилотных летательных аппаратов, активно применяемых в боевых действиях. Анализируя текущую динамику событий, Анатолий Матвийчук подчеркнул, что подобные действия полностью укладываются в классическую военную доктрину подготовки к наступлению. Любой масштабной наземной операции всегда предшествует глубокая воздушная наступательная кампания, в которой задействованы авиационные группы, высокоточные ракеты и рои ударных беспилотников. Основная задача такого этапа заключается в расчистке неба от вражеской авиации, подавлении эшелонированной противовоздушной обороны и уничтожении логистических цепочек. Это позволяет сухопутным войскам совершать стремительные марш-броски с минимальными потерями. С экспертом солидарен его коллега Василий Дандыкин, который также прогнозирует в ближайшее время существенные территориальные изменения на данном участке фронта. Ожидается, что российские силы смогут значительно продвинуться вперед, реализуя поставленные задачи по демилитаризации региона и установлению контроля над ключевыми транспортными и промышленными узлами, которые до сих пор служили опорой для украинских формирований

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Харьков СВО ВС РФ Военная Тактика Оборонная Промышленность

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-23 11:41:14