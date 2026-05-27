Хантавир: первые симптомы и диагностика

Хантавир: первые симптомы и диагностика
📆5/27/2026 1:00 AM
📰РИА Новости
Первые симптомы хантавируса схожи с симптомами гриппа, но затем могут проявиться более серьезные признаки. Диагностика осложнена из-за схожести симптомов с гриппом. Эксперт объясняет, как выявить хантавир и исключить другие инфекционные заболевания.

Первые симптомы хантавир уса схожи с симптомами грипп а: лихорадка, слабость, тошнота, головная и мышечные боли. Затем могут проявиться симптомы , связанные с поражением почек и различными кровотечениями или легких с развитием отека легких, в зависимости от клинической формы и конкретного штамма хантавир уса.

Основную роль в диагностике хантавируса играет грамотно собранный эпидемиологический анамнез и исключение других инфекционных заболеваний, протекающих с подобной симптоматикой. Первые симптомы хантавируса схожи с обычным гриппом - это лихорадка, слабость, тошнота, головная и мышечные боли, рассказала РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова. Клиническая диагностика осложнена из-за симптомов, которые можно спутать с гриппом: лихорадка, слабость, головная боль, мышечные боли, тошнота, боли в животе, диарея. Сначала наблюдается лихорадка.

Минакова объяснила, что затем в зависимости от клинической формы и конкретного штамма хантавируса начинаются проявления, связанные с поражением почек и различными кровотечениями или легких с развитием отека легких. Основную роль в диагностике играет грамотно собранный эпидемиологический анамнез: куда выезжал человек за последние две-шесть недель, был ли контакт с грызунами, в том числе с их экскрементами. Проводится исключение других инфекционных заболеваний, протекающих с подобной симптоматикой. Окончательный диагноз ставится только после получения лабораторного обследования, заключила Минакова

РИА Новости

