Хакер обнаружил систему слежки за журналистами в Китае

Известный хакер под псевдонимом NetAskari открыл вкладку "запрос файлов журналистов" в незащищенном административном интерфейсе и обнаружил реальные данные о журналистах, а также свои собственные данные в списке лиц, находящихся под наблюдением китайской полиции. Эта система является частью формирующейся в современном Китае системы "голографических профилей", которая стремительно превращается из сети простых уличных камер в гигантскую систему социального контроля, работающую круглосуточно и без выходных и основанную на анализе данных.

"Это было скорее любопытно, чем шокирующе", - поделился эксперт в интервью DW. - Когда ты работаешь как журналист в Китае, ты, по сути, предполагаешь, что всегда пребываешь под их пристальным вниманием. Но что меня удивило, так это насколько легко оказалось получить доступ к этой крайне секретной системе"





