Хакер обнаружил систему слежки за журналистами в Китае

📆5/28/2026 7:27 AM
📰dw_russian
Известный хакер под псевдонимом NetAskari открыл вкладку "запрос файлов журналистов" в незащищенном административном интерфейсе и обнаружил реальные данные о журналистах, а также свои собственные данные в списке лиц, находящихся под наблюдением китайской полиции. Эта система является частью формирующейся в современном Китае системы "голографических профилей", которая стремительно превращается из сети простых уличных камер в гигантскую систему социального контроля, работающую круглосуточно и без выходных и основанную на анализе данных.

Известный хакер под псевдонимом NetAskari недавно открыл вкладку "запрос файлов журналистов" в незащищенном административном интерфейсе, ожидая увидеть хаотичный набор автоматически сгенерированных фиктивных данных. Однако он обнаружил реальные данные , в том числе официальные фотографии из паспортов, номера личных мобильных телефонов, сведения о визах и даты рождения журналистов, а также свои собственные данные в списке лиц, находящихся под наблюдение м китай ской полиции.

"Это было скорее любопытно, чем шокирующе", - поделился эксперт в интервью DW. - Когда ты работаешь как журналист в Китае, ты, по сути, предполагаешь, что всегда пребываешь под их пристальным вниманием. Но что меня удивило, так это насколько легко оказалось получить доступ к этой крайне секретной системе"

