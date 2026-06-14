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Фёдор Токарев: жизнь и достижения выдающегося конструктора стрелкового оружия

История News

Фёдор Токарев: жизнь и достижения выдающегося конструктора стрелкового оружия
Фёдор ТокаревКонструктор Стрелкового ОружияПистолет ТТ
📆6/14/2026 8:27 AM
📰RT на русском
126 sec. here / 11 min. at publisher
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Фёдор Токарев родился в 1871 году в семье донских казаков. Он создал множество образцов стрелкового оружия, в том числе пистолет ТТ и самозарядные винтовки СВТ-38/40. Токарев прославился как в царской России, так и в Советском Союзе и стал одним из ведущих оружейников страны.

14 июня 1871 года в станице Мечётинской (ныне Ростовская область) в семье донских казаков родился выдающийся русский конструктор стрелкового оружия Фёдор Токарев . Ещё обучаясь в Офицерской стрелковой школе, он разработал свой первый образец автоматической винтовки.

В начале XX века Токарев работал оружейным мастером на Сестрорецком заводе, а после Октябрьской революции трудился на Ижевском и Тульском оружейных заводах. Он стал одним из ведущих советских конструкторов стрелкового оружия, создав пистолет ТТ и самозарядные винтовки СВТ-38/40. Токарев родился в семье донских казаков и год обучался в церковно-приходской школе, после чего постигал кузнечное дело и подрабатывал в кузнице. Там тульский оружейник Волков познакомил его с основами производства оружия.

Позже Токарев обучался в военно-ремесленной школе в Новочеркасске и окончил её с отличием. Он преподавал на оружейном отделении училища и поступил в Новочеркасское казачье юнкерское училище. После выпуска Токарев был заведующим оружейной мастерской 12-го Донского казачьего полка и командирован в Офицерскую стрелковую школу в Ораниенбауме. В этой школе он создал образец автоматической винтовки, переделанный из винтовки Мосина, за который получил премию канцелярии Военного министерства.

С 1908 по 1914 год Токарев работал на Сестрорецком оружейном заводе. После революции он был техруководителем образцовой мастерской Ижевского оружейного завода, где наладил производство винтовок Мосина. Однако из-за производственного брака в одной из партий его в 1920 году арестовали и приговорили к смертной казни. Позже приговор был заменён на 15 лет лишения свободы, а затем и вовсе отменён.

Токарев вернулся на завод и в 1921 году занял должность начальника опытной оружейной мастерской на Тульском оружейном заводе. В тот период он разработал первый советский ручной пулемёт МТ, первый советский пистолет-пулемёт, а также самозарядные винтовки СВТ-38 и СВТ-40. Одной из самых известных разработок оружейника стал пистолет ТТ, принятый на вооружение СССР в 1933 году. Всего в СССР было выпущено свыше 1,7 млн экземпляров ТТ.

Также в середине 1940-х годов Токарев разработал экспериментальный образец автомата АТ-44. За свою жизнь он создал и усовершенствовал около 150 образцов стрелкового оружия. Помимо разработки оружия, Токарев занимался и другими проектами, например, создал панорамный фотоаппарат ФТ. Он также занимался общественно-политической деятельностью и избирался депутатом Верховного Совета СССР.

За свой вклад в развитие оборонной промышленности Токарев был удостоен звания Героя Социалистического Труда, Сталинской премии, четырёх орденов Ленина, ордена Суворова II степени и других государственных наград. Конструктор скончался 7 июня 1968 года в возрасте 96 лет

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Фёдор Токарев Конструктор Стрелкового Оружия Пистолет ТТ СВТ-38/40 Ижевский Оружейный Завод Тульский Оружейный Завод Офицерская Стрелковая Школа

 

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