Футболист Фёдор Смолов вызвал ажиотаж, появившись в джинсах из коллаборации Dior x Denim Tears на собственном шоу Smol FM. Он рассказал, что приобрел их через персонального шоппера, а цена модели может превышать миллион рублей. В новости также представлены цитаты других представителей футбольного мира.

Фёдор Смолов , известный российский футбол ист, вызвал ажиотаж своим появлением в джинсах из коллаборации Dior и Denim Tears на собственном шоу Smol FM. 36-летний спорт смен поделился информацией о покупке, рассказав, что приобрел их через персонального шоппера. По словам Смолова, он воспользовался услугами байера, который занимается доставкой эксклюзивных вещей. В настоящее время приобрести данные джинсы крайне сложно, так как они практически отсутствуют в свободной продаже.

На сайте The Sortage представлена возможность заказа этой модели, при этом цены варьируются в зависимости от размера и стартуют от 740 тысяч рублей, а стоимость некоторых моделей достигает 1 179 000 рублей. Эта новость быстро распространилась в сети, вызвав активные обсуждения среди поклонников футбола и моды. Реакция аудитории была неоднозначной, что подчеркивает интерес к стилю знаменитостей и их тратам на предметы роскоши. Обсуждались как сама покупка, так и ее целесообразность, а также влияние трендов на вкусы потребителей.\Помимо новости о приобретении джинсов, в новостном блоке представлены цитаты и высказывания различных представителей футбольного мира, включая рэпера Obladaet, который выпустил трек Certified в день, когда суд закрыл дело футболиста. Эти цитаты охватывают широкий спектр тем, от футбольных матчей и оценок игроков до проблем медиалиги и перспектив молодых талантов. В частности, бывший хавбек ЦСКА Гришин поделился воспоминаниями о голе, забитом в ворота «Барселоны», а новичок «Урала-2» Скоропуп рассказал о своем дебюте после перехода из медиафутбола. Президент 2D Некит высказался об ограничениях в российском футболе, а Петров прокомментировал просмотр Сичкара в «Балтике», отметив нехватку опыта и скорости мышления у игрока. Также упоминается мнение Куза из «Амкала» о праздновании сэйва после пенальти «Краснодара», что связано с особенностями правил Медиалиги, где отсутствуют добивания. Эти высказывания позволяют взглянуть на различные аспекты футбольной жизни, от профессиональных лиг до медиафутбола, и отражают текущие тенденции и проблемы в отрасли.\Фёдор Смолов продолжает активно участвовать в медийной жизни, демонстрируя свою приверженность моде и стилю. Его выбор в пользу эксклюзивных вещей подчеркивает его статус и позволяет ему оставаться в центре внимания. Покупка джинсов от Dior x Denim Tears стала еще одним подтверждением его интереса к трендам и готовности инвестировать в предметы роскоши. Подобные шаги вызывают интерес со стороны общественности и подогревают обсуждения в социальных сетях и СМИ. Футболисты, как и многие другие знаменитости, оказывают значительное влияние на вкусы потребителей, пропагандируя определенные бренды и стили. Эта новость еще раз подчеркивает роль футболистов в формировании модных тенденций и демонстрирует их связь с миром высокой моды. Активность Смолова в медиапространстве, его участие в различных проектах и интерес к моде способствуют укреплению его имиджа и делают его узнаваемым не только в спортивном сообществе, но и в широких кругах





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

«Это по-коммунистически». Карпин заявил, что не приводил доводов РФС для совмещения работы с «Динамо»Об этом главный тренер «Динамо» и сборной России рассказал в беседе с Дмитрием Егоровым, президентом медиафутбольного клуба «БроукБойз» и соведущим Федора Смолова в подкасте Smol FM.

Read more »

Смолов о Капелло: «Гранат сел на мяч на тренировке. Капелло увидел – как он кричал, просто пипец! Орал как резаный!»Нападающий «БроукБойз» и экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в шоу «Smol FM» вспомнили несколько историй о работе итальянского тренера в сборной России.

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »