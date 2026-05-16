Футбольный клуб "Дончанка" прекращает свою историю из-за отсутствия финансирования

Пресс-служба женского футбольного клуба "Дончанка" объявила о закрытии команды из-за отсутствия финансирования. "Дончанка" завершает свою историю, при этом игроки и тренерский штаб выражают благодарность болельщикам за поддержку и веру в команду.

"Дорогие наши болельщики, друзья и родные! С тяжёлым сердцем, но с безграничной благодарностью мы обращаемся к вам сегодня.

"Дончанка" завершает свою историю. Причина - отсутствие финансирования. Это не просто закрытие команды - это конец пути, который был наполнен громкими победами, достижениями и, главное, вашей верой в нас. Мы уходим, но нам есть чем гордиться.

Эти победы мы одержали вместе с вами. Наша "Дончанка" - уникальный клуб. Мы четырежды становились победителем Первого дивизиона России (в 2015, 2016, 2019 и 2024 годах). Больше никому в истории не удавалось выигрывать этот турнир так много раз - это наше общее с вами историческое достижение, которое навсегда останется в истории российского женского футбола.

Мы выступали в высшем дивизионе страны, мы доходили до 1/4 финала Кубка России, сражаясь на равных с грандами. Каждый раз, выходя на поле, мы знали: на трибунах или за экранами - есть вы. Вы не давали нам сдаваться. Вы были нашим 12-м игроком - тем, кто придавал силы, когда они заканчивались, и верил, когда опускались руки.

Вы писали нам много слов поддержки, записывали мотивирующие обращения, чтобы поддержать на любом поле. Спасибо вам за каждый крик "Вперёд, "Дончанка!

", за каждое сердце, которое билось с нами в унисон. Сегодня мы закрываем эту главу. Но мы не прощаемся с вами в сердцах. Берегите футбол, приходите на стадионы, поддерживайте тех, кто продолжает играть.

Пусть наша "Дончанка" останется в вашей памяти не как ушедшая команда, а как команда, которая когда-то заставила вас верить в чудо. С вечной любовью и самой искренней благодарностью, игроки и тренерский штаб ЖФК "Дончанка", - говорится в сообщении н





