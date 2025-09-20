Обзор новостей из мира футбола: комментарии тренеров и игроков о предстоящих матчах, соперничестве, тактике, патриотизме и других важных аспектах игры. Обсуждение ключевых моментов и заявлений от Аллегри, Моуринью, Бернарду Силвы, Энрике, Алонсо и других известных личностей.

Удинезе Аллегри высказался о предстоящей игре с «Удинезе», подчеркнув важность матча: «В «Милане» победы – это норма, а не исключения. Предстоящий матч – один из четырех самых важных в рамках чемпионата. Нам необходимо двигаться к поставленной цели, делая шаг за шагом, не торопясь и не упуская из виду общую картину».

Премьер-министр Армении затронул тему патриотических названий футбольных клубов, задаваясь вопросом о разнице между успехом международных грандов и локальными командами: «Я предлагаю всем задуматься над вопросом: почему «Милан» – это суперклуб мирового уровня, а, к примеру, «Алашкерт» – нет? Ответ кроется в психологии. Она играет ключевую роль во всем, особенно в спорте, где ментальный настрой может стать решающим фактором».\Бернарду Силва, игрок «Манчестер Сити», выделил главных соперников своей команды в борьбе за титулы: «На протяжении многих лет «Ливерпуль» был нашим основным соперником, причем с большим отрывом от других. Мы вели с ними ожесточенную борьбу за чемпионство и добивались побед. «Арсенал» также становится все сильнее и представляет серьезную угрозу, однако им еще предстоит достичь уровня, необходимого для регулярных побед». Жозе Моуринью продемонстрировал свой фирменный стиль во время матча, изобразив вратарский сейв после неточного паса соперника, направившего мяч в аут. Кроме того, тренер «Бенфики» эмоционально отпраздновал третий гол своей команды, пнув конус. Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, заявил, что не будет запрещать флаги Палестины на матчах чемпионата. При этом он выразил озабоченность возможными матчами против израильских команд, подчеркнув сложность ситуации: «Я надеюсь, что хотя бы население Газы перестанет страдать к тому моменту, когда эти игры будут проводиться». Продолжая тему патриотизма, премьер-министр Армении отметил: «Я задал детям вопрос о самой высокой горе Армении, и выяснилось, что 70% из них не знают, что Арарат находится не на территории нашей страны. В связи с этим возникает вопрос: почему в Европе существуют такие клубы, как «Милан» и «Барселона», а в Армении нет команды, носящей гордое имя «Арташат»?» Жозе Моуринью, комментируя свою работу в «Бенфике», заявил о своих целях: «Я пришел в «Бенфику» не для того, чтобы воевать и злить «Порту». Моя главная задача – побеждать. Мы являемся соперниками на поле, но вне его должны уважать друг друга. Я уже успел переговорить с Андре Виллаш-Боашем и президентом «Спортинга» Варандашем».\Игорь Тудор выразил недовольство календарем матчей «Ювентуса», подчеркнув важность оптимального восстановления: «Разница между игрой на четвертый и пятый день после предыдущего матча может стать критической, определяющей разницу между потерянными и набранными очками. В идеале мы могли бы сыграть с «Вероной» завтра, чтобы иметь больше времени на подготовку». Луис Энрике, главный тренер «Пари Сен-Жермен», уклонился от ответа на вопрос о том, является ли нынешний состав команды лучшим в истории клуба: «Меня это совершенно не интересует. Это тема для разговоров в летний период на пляже. Сейчас важно другое – видеть, с какой радостью и энтузиазмом команда тренируется, как игроки преданы общему делу». Хаби Алонсо, тренер «Байера», прокомментировал игру Килиана Мбаппе в матче против «Эспаньола», отметив его новую роль на поле: «Килиан играл скорее как плеймейкер, действуя в новой для себя роли. Он очень хорошо понимает футбол, и если ты что-то ему объясняешь, он тут же воплощает это в жизнь, выполняет все установки и задания»





Футбол Аллегри Моуринью Мбаппе Бернарду Силва

