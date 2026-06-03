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Футболист успешно перенес операцию после ДТП; 'Спартак' проведет товарищеские матчи; 'Сочи' планирует выход в РПЛ; 'Зенит' - самый посещаемый клуб Восточной Европы; ЧМ‑2026: Гордон и Мора - рекордсмены по возрасту и юности

Спорт News

Футболист успешно перенес операцию после ДТП; 'Спартак' проведет товарищеские матчи; 'Сочи' планирует выход в РПЛ; 'Зенит' - самый посещаемый клуб Восточной Европы; ЧМ‑2026: Гордон и Мора - рекордсмены по возрасту и юности
ФутболДТПОперация
📆6/3/2026 7:44 PM
📰sportbox
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Последние новости из мира футбола: футболист успешно перенес операцию после ДТП, 'Спартак' проведет товарищеские матчи с 'Рубином' и 'Локомотивом', президент 'Сочи' Ротенберг заявил о задаче клуба на следующий сезон - выход в РПЛ. Также рассмотрены шансы футболистов РПЛ на победу в чемпионате мира-2026, а также рекорды по возрасту и юности участников ЧМ‑2026.

Представитель Кудряшова Болотова сообщила, что футбол ист успешно перенес операцию после ДТП .

'Спартак' проведет товарищеские матчи с 'Рубином' и 'Локомотивом'. Президент 'Сочи' Ротенберг заявил: 'Осинькин остается в клубе, собирает команду. Задача на следующий сезон - выйти в РПЛ'. Футболисты РПЛ могут выиграть чемпионат мира-2026, есть два реальных претендента.

Константин Тюкавин с женой отправился в Санкт‑Петербург.

'Зенит' стал самым посещаемым клубом Восточной Европы в течение четырех лет подряд. Голкипер сборной Шотландии Гордон станет самым возрастным участником ЧМ‑2026, а мексиканец Мора - самым юным

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Футбол ДТП Операция Спартак РПЛ ЧМ-2026 Зенит Гордон Мора

 

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