Фридрих Мерц стал канцлером ФРГ год назад, но его правление оказалось неудачным. Он не смог реализовать обещания, реформы застопорились, а отношения с партнерами по коалиции ухудшились. Его рейтинг популярности упал до самого низкого уровня, и он рискует войти в историю как неудачный канцлер.

Фридрих Мерц стал канцлер ом ФРГ после напряженного голосования, которое изначально воспринималось как технический сбой, но вскоре превратилось в дурное предзнаменование. За первые 12 месяцев на посту главы правительства он не оправдал ожиданий, и его рейтинг популярности опустился до самого низкого уровня среди всех канцлер ов Германии, включая его предшественника Ларса Клингбайля.

Споры между Мерцем и Клингбайлем, несмотря на заявления о несерьезности конфликта, демонстрируют высокий уровень стресса в правительстве. Мерц не смог реализовать свои обещания, такие как отказ от новой задолженности в 500 млрд евро, которые он назвал «спецфондом». Вместо инвестиций в инфраструктуру эти средства были направлены на покрытие бюджетных дефицитов. Реформы, о которых он говорил, так и не были запущены, а отношения с партнерами по коалиции, особенно с СДПГ, ухудшились.

Мерц обвиняет СДПГ в блокировании решений, а СДПГ, в свою очередь, критикует ХДС/ХСС за разрушение социального государства. Энергетическая стратегия Германии также остается неясной, и страна не имеет четкого плана по конкуренции на глобальном рынке. В последние недели появилась надежда на прорыв, но половина «решающих ста дней» прошла без результата. Основной закон ФРГ определяет ведомство канцлера как стабилизирующий центр демократии, но Мерц не использует свои полномочия эффективно.

Вместо того чтобы выступать с проектами реформ, он жалуется на жестокость соцсетей и объясняет, почему все так сложно. Его выступления не выглядят лидерскими, а скорее защитными. Если планы Мерца по реформам провалятся, он рискует остаться в истории как канцлер, не справившийся с должностью. Внешняя политика также вызывает вопросы: заявление Мерца о возможных уступках Украине в переговорах с Россией было воспринято с непониманием, особенно после его визита в Вашингтон для предотвращения подобных сценариев.

В России это заявление встретили с удовлетворением, напомнив о выводе российских войск из Германии в 1994 году. Мерц находится в сложном положении, и еще один год нерешительности может стать для него фатальным. Его судьба зависит от способности вырваться из политического тупика и доказать свою компетентность. Автор статьи, Дирк Эммерих, корреспондент n-tv и RTL, отмечает, что Мерц стоит перед выбором: либо он изменит ситуацию, либо его правление будет воспринято как неудачное.

В то же время США объявили о выводе 5000 солдат из Германии, что может повлиять на безопасность региона.





