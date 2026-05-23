Французский гроссмейстер продолжает играть на турнире без стягивания, с травмой выше лёжа
📆5/23/2026 5:33 PM
Алиреза Фируджа сыграл в турниреGrand Chess Tour, буквально л'яжа в кровати, после того как получил травму лодыжки в предыдущем матче. Несмотря на неудобную позу, он продолжал выступать, но потерпел поражение от Фабиано Каруаной. Несмотря на свою травму, он также сыграл вничью с Жавохиром Синдаровым и сыграл последнюю партию в специальной комнате, похожей на номер отеля, л'яжа на кровати.

Алиреза Фируджа сыграл в турнире лёжа на кровати: французский гроссмейстер получил травму, но продолжил выступать. Хоть на высоком уровне, но только если вы супергроссмейстер. Провёл несколько партий международного турнира Grand Chess Tour буквально лёжа в кровати.

Но это было не эксцентричная выходка, а необходимость! Восьмой номер мирового рейтинганеудачно стартовал на турнире (с ничьей и двух поражений), а после этого пропал. Гроссмейстер просто не вышел на партию с Фабиано Каруаной. Многие подумали, что Фируджа на эмоциях решил сняться с соревнований, однако всё оказалось куда драматичнее – Алиреза не пришёл на партию с Каруаной, потому что получил травму лодыжки.

По всей видимости, гроссмейстер повредил ногу после игры с Анишем Гири. В России появился ещё один шахматный вундеркинд. 11-летний мальчик побеждает взрослых! Это случай с Фируджей – не первый в истории мировых шахмат, когда гроссмейстер играл на представительном турнире лёжа.

И всё было просто несбыточным. Надеюсь, с ним всё будет хорошо. И Алиреза действительно продолжил выступать. Следующие две партии он провёл в специально оборудованной комнате, похожей на номер отеля, л'яжа на кровати.

Гроссмейстер держал травмированную ногу на подушках. Продолжаем голубой фонарь. Спасибо организаторам за поддержку и предоставленные условия, а также всем, кто следил за играми. Желаю игрокам и организаторам всего наилучшего в оставшейся части турнира

