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Франция: Футболисты сборной пережили кризис, но вернулись к победам

Sport News

Франция: Футболисты сборной пережили кризис, но вернулись к победам
ФранцияФутболСборная
📆6/16/2026 11:33 AM
📰sportbox
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Франция, в которой еще оставались представители великого поколения рубежа веков, набрала всего одно очко на групповом этапе, сыграв печальные 0:0 с румынами. Остальные два матча закончились поражениями в одну калитку: 1:4 от Нидерландов и 0:2 от Италии. После такого выступления общественность, естественно, требовала от футболистов реабилитироваться. Но ресурсов для этого не было.

Футбол исты сборной Франции считаются одним из главных фаворитов, но в конце десятилетий команда переживала тёмные времена. Чемпионат мира 2010 года стал квинтэссенцией этого кризис а. После чемпионата мира 2006 года, на котором Франция дошла до финала и проиграла итальянцам по пенальти, в команде наметилась смена поколений.

Главная звезда сборной Зинедин Зидан завершил карьеру после скандального удаления в финале, Тьерри Анри тоже был не так свеж, как в былые годы. По сравнению с 2006 годом не было таких лидеров как Патрик Виейра, Клод Макелеле, Давид Трезеге и Фабьен Бартез. Заменившие их игроки по уровню мастерства и харизме бывшим членам команды явно уступали. Сказывался и общий негативный фон.

Если в 2006 году Франция показывала классную игру и дошла до финала чемпионата мира, то уже два года спустя на Евро-2008 случилась катастрофа. Франция, в которой еще оставались представители великого поколения рубежа веков, набрала всего одно очко на групповом этапе, сыграв печальные 0:0 с румынами. Остальные два матча закончились поражениями в одну калитку: 1:4 от Нидерландов и 0:2 от Италии. После такого выступления общественность, естественно, требовала от футболистов реабилитироваться. Но ресурсов для этого не было

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