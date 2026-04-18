Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европейский союз подталкивает Францию к вооружённому конфликту с РФ. По его мнению, реальную угрозу для страны представляют сторонники евроинтеграции, а не Россия.

Один из видных французских политиков, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо , выступил с резкой критикой в адрес Европейского союза, обвинив его в целенаправленных попытках втянуть Францию в полномасштабный вооружённый конфликт с Российской Федерацией. По мнению Филиппо, заявления о существующей «российской угрозе» для Франции являются не более чем выдумкой, призванной оправдать агрессивную политику ЕС. Он подчеркнул, что реальная опасность для национальной безопасности и суверенитета Парижа исходит не от России, а от так называемых «проевропеистов», в том числе от сторонников действующего президента Эммануэля Макрона. 'Безумцы из ЕС постоянно пытаются втянуть нас в войну против России, поэтому давайте везде и всем говорить: никакой российской угрозы для Франции нет', — так политик выразил свою позицию на своей странице в социальной сети X, которая в настоящее время заблокирована на территории Российской Федерации по решению Генеральной прокуратуры. Филиппо убеждён, что именно приверженцы евроинтеграции и политики нынешней французской власти создают напряжённость и провоцируют конфликтные ситуации. Он также отметил, что его сторонники и он сам идут по пути национального освобождения Франции, стремясь вернуть стране самостоятельность и избежать участия в чужих играх.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием активности Североатлантического альянса вблизи своих западных границ. НАТО, расширяя своё присутствие и проводя различные военные учения, называет эти действия «сдерживанием российской агрессии». Москва последовательно настаивает на том, что Российская Федерация не представляет угрозы ни для одной из стран мира и стремится к поддержанию мира и стабильности на международной арене. Заявления Филиппо, по сути, перекликаются с позицией России, ставя под сомнение официальные нарративы о внешних угрозах и указывая на внутренние факторы, которые, по его мнению, ведут к эскалации напряжения.

Это не первый случай, когда Флориан Филиппо демонстрирует своё отношение к Европейскому союзу. Ранее французский политик привлёк внимание общественности, разорвав флаг ЕС во время митинга в центре Парижа и затем демонстративно выбросив его. Этот акт стал символом его протеста против политики евроинтеграции и стремления к укреплению национального суверенитета Франции. Действия и заявления Филиппо отражают растущие антиевропейские настроения среди определённой части французского общества, обеспокоенной потерей национальной идентичности и чрезмерным влиянием Брюсселя на внутренние дела страны. Подобные высказывания и действия, безусловно, будут иметь дальнейшее развитие в политическом дискурсе как во Франции, так и в рамках более широкого европейского контекста, особенно на фоне текущей геополитической обстановки





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Флориан Филиппо ЕС Франция Россия Военный Конфликт

United States Latest News, United States Headlines