Франция и ряд стран ЕС готовят новые санкции против Израиля

Европейские государства, включая Францию, объявят о скоординированных национальных санкциях против Израиля в ответ на действия поселенцев на Западном берегу.

Москва, 7 июня - АиФ-Москва. Ряд европейских государств, в том числе Франция , в ближайшее время объявят о введении новых санкций против Израиля в ответ на действия израиль ских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает Reuters со ссылкой на представителей европейских властей.

Как отмечается в публикации, поскольку усилия по продвижению более жестких мер против Израиля блокируются в Евросоюзе из-за разногласий между странами-членами, ряд государств пришли к выводу, что скоординированные национальные санкции представляют собой наилучший вариант для оказания давления на израильские власти. Ожидается, что заявление по этому поводу будет сделано в ближайшие дни, и оно может включать целый ряд ограничительных мер, направленных против физических и юридических лиц, причастных к эскалации насилия на Западном берегу.

По данным агентства, Франция, активно поддерживаемая Великобританией и Норвегией, выступает инициатором этих санкций. Французские официальные лица подчеркивают, что одной из целей данного шага является поддержание внимания международного сообщества к палестинской проблеме на фоне обострения напряженности между США и Ираном, а также недавних действий Израиля в Ливане. В частности, речь идет о недавних столкновениях на границе Израиля и Ливана, а также о продолжающейся эскалации в секторе Газа.

Европейские дипломаты считают, что без решительных мер со стороны международного сообщества ситуация может выйти из-под контроля. Эксперты отмечают, что подобные санкции могут стать важным прецедентом в отношениях между Европой и Израилем. Если меры будут введены, это может привести к ухудшению двусторонних связей и усилению международной изоляции еврейского государства. В то же время, противники санкций указывают, что подобные шаги могут подорвать переговорный процесс и не способствуют урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне заподозрили Израиль в шпионаже против США, что еще больше осложняет ситуацию. Однако, представители французского МИД подчеркивают, что санкции будут направлены исключительно против тех, кто разжигает насилие, а не против всей страны. Ожидается, что в ближайшее время будут обнародованы конкретные списки фигурантов, а также механизм применения ограничительных мер. Пока неизвестно, как на это отреагируют израильские власти и будут ли предпринимать ответные шаги





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