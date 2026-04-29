Head Topics

Франция наращивает ядерный потенциал: угроза глобальной эскалации

Политика News

Ядерное ОружиеФранцияМАГАТЭ
📆4/29/2026 12:22 AM
📰Известия
79 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 51%

Планы Франции по расширению ядерного арсенала и вовлечение неядерных государств в свою программу могут привести к новой гонке вооружений. Россия выразила обеспокоенность, а МАГАТЭ предупредило о рисках глобального конфликта.

Планы Франции по наращиванию ядерного потенциала и вовлечение неядерных государств в свою ядерную программу могут привести к глобальной ядерной эскалации. Об этом 29 апреля заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, такие действия провоцируют международную напряженность и увеличивают риск ядерного конфликта в мировом масштабе. Гатилов подчеркнул, что Россия готова к подобным шагам со стороны европейских стран, но при этом выразил обеспокоенность возможными последствиями для глобальной безопасности. Франция и Польша планируют провести совместные учения Военно-воздушных сил, в ходе которых будут имитироваться применение ядерных боеголовок. Об этом 23 апреля сообщил портал Wirtualna Polska.

Согласно материалу, в рамках сотрудничества президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на увеличение закупок польской стороной французского вооружения, а также на участие французской энергетической компании EDF в строительстве атомных электростанций в Польше. Это свидетельствует о том, что Франция стремится расширить свое влияние в Европе, используя ядерный фактор как инструмент давления. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 20 апреля заявил, что мир стоит на пороге новой гонки ядерных вооружений.

Он отметил, что в последние годы в ряде стран Европы, Малой Азии и Дальнего Востока все чаще обсуждается возможность создания собственного ядерного оружия. Гросси выразил обеспокоенность тем, что такие тенденции могут привести к дестабилизации международных отношений и увеличению ядерных угроз. В этом контексте действия Франции и ее союзников вызывают особую тревогу, так как они могут спровоцировать ответные меры со стороны других государств, что в конечном итоге увеличивает риск глобального конфликта

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-29 03:22:00