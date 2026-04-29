Планы Франции по расширению ядерного арсенала и вовлечение неядерных государств в свою программу могут привести к новой гонке вооружений. Россия выразила обеспокоенность, а МАГАТЭ предупредило о рисках глобального конфликта.

Планы Франции по наращиванию ядерного потенциала и вовлечение неядерных государств в свою ядерную программу могут привести к глобальной ядерной эскалации. Об этом 29 апреля заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, такие действия провоцируют международную напряженность и увеличивают риск ядерного конфликта в мировом масштабе. Гатилов подчеркнул, что Россия готова к подобным шагам со стороны европейских стран, но при этом выразил обеспокоенность возможными последствиями для глобальной безопасности. Франция и Польша планируют провести совместные учения Военно-воздушных сил, в ходе которых будут имитироваться применение ядерных боеголовок. Об этом 23 апреля сообщил портал Wirtualna Polska.

Согласно материалу, в рамках сотрудничества президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на увеличение закупок польской стороной французского вооружения, а также на участие французской энергетической компании EDF в строительстве атомных электростанций в Польше. Это свидетельствует о том, что Франция стремится расширить свое влияние в Европе, используя ядерный фактор как инструмент давления. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 20 апреля заявил, что мир стоит на пороге новой гонки ядерных вооружений.

Он отметил, что в последние годы в ряде стран Европы, Малой Азии и Дальнего Востока все чаще обсуждается возможность создания собственного ядерного оружия. Гросси выразил обеспокоенность тем, что такие тенденции могут привести к дестабилизации международных отношений и увеличению ядерных угроз. В этом контексте действия Франции и ее союзников вызывают особую тревогу, так как они могут спровоцировать ответные меры со стороны других государств, что в конечном итоге увеличивает риск глобального конфликта





