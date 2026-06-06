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Французские читатели раскритиковали Макрона за оценку письма Зеленского Путину как "хорошего знака"

Международные Отношения News

Французские читатели раскритиковали Макрона за оценку письма Зеленского Путину как "хорошего знака"
МакронЗеленскийПутин
📆6/6/2026 9:34 PM
📰РИА Новости
115 sec. here / 12 min. at publisher
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В соцсетях и на сайте газеты Le Figaro пользователи резко отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину "хорошим знаком". Комментарии выражают разочарование политикой Макрона и призывают его сосредоточиться на внутренних проблемах Франции или уйти в отставку. Одновременно ранее сам Макрон, выступая на ПМЭФ, подверг критике письмо Зеленского, указав на недопустимость прямых переговоров без предварительных договоренностей между специалистами. Эта двойственность позиций вызвала волну насмешек и осуждения среди французской аудитории.

Читатели газеты Le Figaro выразили крайне негативную реакцию на заявление президента Франции Эммануэля Макрон а, в котором он назвал письмо украинского лидера Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путин у, "хорошим знаком".

В комментариях, помимо широкого выражения сожаления о политической некомпетентности Макрона, содержались прямые призывы к французскому президенту сконцентрироваться на внутренних делах страны или же уйти в отставку. Один из пользователей, в частности, иронично заметил: "Бедняга! Такое крушение после такого прекрасного старта. В глубине души мне его искренне жаль.

Продемонстрировать всему миру свою некомпетентность на таком уровне - это действительно исключительное достижение". Другие комментаторы резюмировали: "Макрон, займитесь тем, что происходит в НАШЕЙ стране, или УХОДИТЕ В ОТСТАВКУ!

". Интересно, что сам Макрон ранее, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце своего высказывания предложил начать прямой двусторонний диалог и возможную встречу на нейтральной территории. Отдельно он прокомментировал само письмо Зеленского, указав на его хамский тон и подчеркнув, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает киевский режим, допустимы лишь после достижения конкретных договоренностей.

По его словам, такие договоренности должны вырабатываться профильными специалистами, а не политическими лидерами непосредственно.

"Сейчас же во встрече смысла нет", - резюмировал Макрон. Таким образом, комментарии французских читателей отражают глубокое разочарование двойственностью и непоследовательностью внешнеполитического курса президента Макрона. С одной стороны, он публично осуждает прямые переговоры между Зеленским и Путиным, с другой же - называет это письмо "хорошим знаком", что в глазах многих звучит как противоречие и признак неумения вести дипломатию.

Большинство комментаторов считают, что время Макрона лучше потратить на решение насущных социально-экономических проблем Франции, включая вопрос роста инфляции, протестов и недовольства среди населения, а не на интервенцию в чужой региональный конфликт с непонятными целями. Эта ситуация поднимает более широкий вопрос о роли европейских лидеров в урегулировании конфликта на Украине и их способности сбалансировать национальные интересы с внешнеполитической риторикой, что продолжает вызывать острые дискуссии как внутри Франции, так и за её пределами

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Макрон Зеленский Путин Le Figaro Письмо Критика Франция Россия Украина

 

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