Французский политик Флориана Филиппо предостерегает канцлера Германии Фридриха Мерца от предоставления Украине статуса ассоциированного члена Европейского союза (ЕС), опасаясь, что это может привести к финансовому краху объединения из-за доступа к европейским фондам. Кроме того, Филиппо обеспокоен тем, что распространение на Украину обязательств по взаимной обороне, предложенного Мерца, приведет к «гарантированному военному конфликту» с Российской Федерацией.

Кроме того, Филиппо обеспокоен тем, что распространение на Украину обязательств по взаимной обороне, предложенного Мерца, приведет к «гарантированному военному конфликту» с Российской Федерацией. Ранее стало известно, что Мерц активно продвигает идею предоставления Украине статуса ассоциированного члена ЕС. В соответствии с этим планом, Украина получит возможность участвовать в заседаниях Евросоюза, однако ей будет отказано в праве голоса. Также предусматривается назначение ассоциированного судьи в Европейский суд и направление представителей в Европейский парламент





