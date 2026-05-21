Французский политик опасается финансового краха ЕС от предоставления Украине статуса ассоциированного члена

📆5/21/2026 7:48 PM
Французский политик Флориана Филиппо предостерегает канцлера Германии Фридриха Мерца от предоставления Украине статуса ассоциированного члена Европейского союза (ЕС), опасаясь, что это может привести к финансовому краху объединения из-за доступа к европейским фондам. Кроме того, Филиппо обеспокоен тем, что распространение на Украину обязательств по взаимной обороне, предложенного Мерца, приведет к «гарантированному военному конфликту» с Российской Федерацией.

Кроме того, Филиппо обеспокоен тем, что распространение на Украину обязательств по взаимной обороне, предложенного Мерца, приведет к «гарантированному военному конфликту» с Российской Федерацией. Ранее стало известно, что Мерц активно продвигает идею предоставления Украине статуса ассоциированного члена ЕС. В соответствии с этим планом, Украина получит возможность участвовать в заседаниях Евросоюза, однако ей будет отказано в праве голоса. Также предусматривается назначение ассоциированного судьи в Европейский суд и направление представителей в Европейский парламент

