Франция развертывает авианосец в Красном море на фоне отхода сил США

Франция усиливает военное присутствие в Ормузском проливе для защиты судоходства, в то время как американский авианосец USS Gerald Ford покидает регион, установив новый рекорд по пребыванию в море.

Французская Республика предпринимает стратегические шаги по усилению своего военного присутствия в ключевых акваторияях Ближнего Востока. В настоящее время один из крупнейших авианосцев страны осуществляет переход через Суэцкий канал и входит в воды Красного моря.

Согласно официальным заявлениям представителей профильного министерства, данное перемещение носит характер предварительного развертывания сил. До этого момента авиационное соединение базировалось в восточной части Средиземного моря, где выполняло важные задачи по поддержке союзников Франции, в частности государств Персидского залива, что подчеркивает стремление Парижа поддерживать стабильность в регионе и укреплять многосторонние оборонные связи. Передислокация корабля рассматривается экспертами как мощный политический и военный сигнал. Франция дает понять, что она полностью готова взять на себя ответственность за обеспечение безопасности международного судоходства в Ормузском проливе.

Данный пролив является одной из самых критических точек мировой торговли, так как через него проходит значительная часть всех мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Париж стремится создать условия, при которых торговые суда смогут беспрепятственно следовать по своим маршрутам, не опасаясь нападений или блокировок. При этом французская сторона особо подчеркивает, что ее целью является именно защита транспортных путей, а не вступление в прямой конфликт с какими-либо региональными игроками.

Такая позиция позволяет Франции выступать в роли нейтрального гаранта безопасности, сохраняя дипломатические каналы связи со всеми сторонами. Параллельно с этими событиями в регионе происходят важные изменения в расстановке сил Соединенных Штатов Америки. Американский атомный авианосец USS Gerald Ford официально завершил свою миссию на Ближнем Востоке. После выполнения всех поставленных задач судно также прошло через Суэцкий канал и направилось в сторону Средиземного моря.

Завершение этого похода стало знаковым событием для военно-морских сил США. Как сообщает специализированное издание USNI News, USS Gerald Ford установил новый рекорд среди современных американских кораблей после окончания эпохи холодной войны по продолжительности непрерывного пребывания в море. Предыдущий рекорд принадлежал авианосцу USS Abraham Lincoln, который в период с 2019 по 2020 год провел в походе 294 дня.

Достижение Gerald Ford свидетельствует о высоком уровне технической оснащенности и выносливости экипажа, а также о способности ВМС США поддерживать длительное присутствие в удаленных регионах без захода в порты для полноценного обслуживания. Таким образом, мы наблюдаем своего рода ротацию влияния в регионе: в то время как американские силы сокращают свое присутствие, перемещая основные активы в Средиземноморье, европейские державы, в частности Франция, наращивают активность, чтобы избежать возникновения вакуума безопасности.

Это взаимодействие подчеркивает общую стратегию западных союзников по сдерживанию угроз и поддержанию глобального экономического порядка, где свобода навигации в узких проливах и каналах является приоритетом номер один для мировой экономики





