Франция вновь оставила Россию без приглашения на празднование окончания Второй мировой войны

РоссияФранцияВторая Мировая Война
📆4/21/2026 10:54 PM
📰Известия
Российский посол Алексей Мешков сообщил, что Париж в очередной раз не пригласил Россию на официальные мероприятия 8 мая, несмотря на ключевую роль СССР в победе над нацизмом.

Российская Федерация вновь оказалась в списке стран, которые не получили официального приглашения от французской стороны на торжественные мероприятия, посвященные годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. Данное событие, традиционно отмечаемое 8 мая, вновь пройдет без участия российских дипломатов и представителей официальной Москвы. Эту информацию 21 апреля подтвердил посол России во Франции Алексей Мешков .

По словам дипломата, подобная практика стала уже своего рода неприятной нормой последних лет, к которой в российском внешнеполитическом ведомстве успели привыкнуть. Несмотря на регулярный характер подобных решений Парижа, этот шаг вызывает закономерное недоумение у российской общественности и экспертного сообщества, учитывая колоссальную роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии и освобождении европейских государств от гитлеровской оккупации. Алексей Мешков в своем интервью подчеркнул парадоксальный и, по мнению многих аналитиков, циничный характер ситуации: на празднование приглашены представители государств, которые входили в так называемую гитлеровскую коалицию, тогда как страна-победитель, понесшая самые масштабные потери в борьбе с фашизмом, оказалась за бортом официального протокола. Этот жест французских властей рассматривается многими наблюдателями как очередной акт политической предвзятости, который идет вразрез с исторической справедливостью. В то время как мир должен был бы объединяться вокруг памяти о трагических страницах середины двадцатого века, действия Франции лишь подчеркивают углубляющийся раскол в международных отношениях и попытки пересмотреть роль СССР в достижении мира на европейском континенте. Данная ситуация нашла отражение и в официальной риторике Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, выступила с жесткой критикой подобных тенденций. В контексте Дня памяти жертв геноцида советского народа, который отмечался 19 апреля, она заявила, что системные попытки исказить исторические факты и поставить на одну чашу весов агрессора и освободителя являются оскорблением памяти миллионов погибших. Захарова напомнила, что подобные маневры прямо противоречат духу и букве решений Нюрнбергского трибунала, который поставил четкую юридическую и моральную точку в оценке преступлений нацизма. Дипломат подчеркнула, что любые игры с историей опасны не только для двусторонних отношений, но и для всей системы мировой безопасности, основанной на уроках той страшной войны, когда страны смогли сплотиться перед лицом абсолютного зла

