Французский форвард Мбаппе назвал матч с Перу в Екатеринбурге одним из самых шумных арен

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в тройку самых шумных арен, где ему приходилось играть. В июне 2018 года Мбаппе в составе сборной Франции на «Екатеринбург Арене» сыграл в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды «Перу» (1:0). Форвард забил победный гол. — На второе место я поставлю матч группового этапа чемпионата мира в России против сборной Перу. Отличные болельщики, ощущение было, что мы играем в Перу, — сказал Мбаппе в видеоролике блогера Фина Агостинелли в социальных сетях.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футбол у Килиан Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в тройку самых шумных арен, где ему приходилось играть. В июне 2018 года Мбаппе в составе сборной Франции на «Екатеринбург Арене» сыграл в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды «Перу» (1:0).

Форвард забил победный гол. — На второе место я поставлю матч группового этапа чемпионата мира в России против сборной Перу. Отличные болельщики, ощущение было, что мы играем в Перу, — сказал Мбаппе в видеоролике блогера Фина Агостинелли в социальных сетях





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