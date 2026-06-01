Французские ВМС задержали нефтяной танкер под международными санкциями в Атлантическом океане

Французские военно-морские силы задержали нефтяной танкер Tagor в Атлантическом океане, более чем в 400 морских милях к западу от Бретани. Танкер якобы находился под международными санкциями и шел под ложным флагом. Задержание было проведено в соответствии с международным правом в сотрудничестве с союзниками.

Морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила в понедельник, что французские ВМС задержали нефтяной танкер, якобы следовавший из российского Мурманска. Танкер Tagor якобы находится под международными санкциями. В социальных сетях были опубликованы кадры задержания судна, на которых видно, как на него с вертолета десантируются военные, которые затем осматривают судно с оружием. Французские ВМС поднялись на борт судна, чтобы проверить его государственную принадлежность на фоне подозрений в том, что оно якобы шло под ложным флагом.

Власти Франции утверждают, что операция была проведена в соответствии с международным правом. Задержание судна было произведено в сотрудничестве с союзниками





Макрон объявил о задержании французскими ВМС танкера Tagor из России в АтлантикеПрезидент Франции Эмманюэль Макрон заявил о задержании французскими Военно-морскими силами нефтяного танкера Tagor в Атлантическом океане. Согласно его заявлению, судно шло из России и находилось под международными санкциями. Операция была проведена в открытом море при поддержке партнёров, включая Великобританию, и, по словам Макрона, соответствовала нормам морского права. Танкер плавает под флагом Мадагаскара, а по данным VesselFinder, последний порт захода - Мурманск в начале мая.

