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Фрадков заявил о необходимости превратить Россию в центр международных расчетов

Экономика И Финансы News

Фрадков заявил о необходимости превратить Россию в центр международных расчетов
Децентрализованная ГлобализацияМеждународные РасчетыФинансовый Суверенитет России
📆6/6/2026 7:56 AM
📰Vedomosti
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Глава Промсвязьбанка Михаил Фрадков объяснил принципы новой мировой финансовой архитектуры, основанной на децентрализации, и обозначил роль России как инфраструктурного игрока, а не потребителя. Он также отметил переход многих стран на национальные валюты и цифровые решения.

Михаил Фрадков, глава Промсвязьбанка, высказался о трансформации мировой финансовой архитектуры, подчеркнув, что процесс происходит в условиях децентрализованной глобализации. По его словам, России необходимо занять позицию одного из ключевых центров международных расчетов, а не оставаться потребителем иностранной инфраструктуры.

Фрадков отметил, что глобальная система превращается в совокупность конкурирующих региональных и субрегиональных игроков, что ведет к изменению роли банковского сопровождения операций. Он также указал на важность выстраивания отношений с партнерами по иному принципу, отличному от западной модели, а также на ускорение пересборки финансовых систем благодаря цифровизации. Многие страны глобального Юга, по мнению Фрадкира, уже переходят на национальные валюты и собственную цифровую инфраструктуру.

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин дополнил, что Россия за последние десятилетия достигла значительного прогресса в укреплении финансового суверенитета, создав собственную платежную систему с надежной технологической базой

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Децентрализованная Глобализация Международные Расчеты Финансовый Суверенитет России Цифровизация Финансов Национальные Валюты

 

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