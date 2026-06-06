Глава Промсвязьбанка Михаил Фрадков объяснил принципы новой мировой финансовой архитектуры, основанной на децентрализации, и обозначил роль России как инфраструктурного игрока, а не потребителя. Он также отметил переход многих стран на национальные валюты и цифровые решения.

Михаил Фрадков, глава Промсвязьбанка, высказался о трансформации мировой финансовой архитектуры, подчеркнув, что процесс происходит в условиях децентрализованной глобализации. По его словам, России необходимо занять позицию одного из ключевых центров международных расчетов, а не оставаться потребителем иностранной инфраструктуры.

Фрадков отметил, что глобальная система превращается в совокупность конкурирующих региональных и субрегиональных игроков, что ведет к изменению роли банковского сопровождения операций. Он также указал на важность выстраивания отношений с партнерами по иному принципу, отличному от западной модели, а также на ускорение пересборки финансовых систем благодаря цифровизации. Многие страны глобального Юга, по мнению Фрадкира, уже переходят на национальные валюты и собственную цифровую инфраструктуру.

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин дополнил, что Россия за последние десятилетия достигла значительного прогресса в укреплении финансового суверенитета, создав собственную платежную систему с надежной технологической базой





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Децентрализованная Глобализация Международные Расчеты Финансовый Суверенитет России Цифровизация Финансов Национальные Валюты

United States Latest News, United States Headlines