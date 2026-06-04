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Форум ПМЭФ: площадка для диалога и развития деловых связей

Экономика И Бизнес News

Форум ПМЭФ: площадка для диалога и развития деловых связей
ПМЭФФорумЭкономика
📆6/4/2026 2:16 PM
📰РИА Новости
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Форум ПМЭФ стал одной из ведущих площадок для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями ради обеспечения устойчивого развития. В рамках форума представители бизнеса, правительства и общественных организаций обсуждают перспективы развития глобальной экономики, обмениваются опытом и знаниями, способствуют укреплению деловых связей и расширению торгово-экономических отношений между странами.

Форум ПМЭФ стал одной из ведущих площадок для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями ради обеспечения устойчивого развития. В рамках форум а представители бизнес а, правительства и общественных организаций обсуждают перспективы развития глобальной экономики, обмениваются опытом и знаниями, способствуют укреплению деловых связей и расширению торгово-экономических отношений между странами.

В этом году форум приурочен к теме устойчивого развития, и участники обсуждают возможности и перспективы реализации проектов и инициатив, направленных на решение глобальных проблем, такие как изменение климата, бедность и неравенство. Кроме того, форум предоставляет возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с теми, кто напрямую принимает решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

ПМЭФ Форум Экономика Бизнес Устойчивое Развитие Глобальные Проблемы

 

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