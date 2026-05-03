Head Topics

Формула-1 возвращается к V8: заявление главы FIA

Автоспорт News

Формула-1 возвращается к V8: заявление главы FIA
Формула-1V8FIA
📆5/3/2026 10:33 AM
📰championat
116 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 67% · Publisher: 51%

Глава FIA Мохаммед бен Сулайем объявил о планах по возвращению двигателей V8 в Формулу-1, несмотря на возможное сопротивление производителей. Решение продиктовано стремлением к упрощению конструкции и повышению зрелищности гонок.

Глава FIA Мохаммед бен Сулайем заявил о скором возвращении двигателей V8 в Формулу-1, несмотря на возможные возражения со стороны производителей. По его словам, регламент позволяет сделать это в 2031 году без необходимости голосования, однако FIA стремится ускорить этот процесс и внедрить новые двигатели уже в 2030 году.

Бен Сулайем подчеркнул, что решение о возвращении к V8 продиктовано не техническими аспектами, а стремлением к упрощению конструкции и повышению зрелищности гонок. Он отметил, что современные гибридные силовые установки, включающие MGU-H, не принесли ощутимой пользы производителям в реальных условиях, в то время как двигатель V8 является более простым в разработке, обслуживании и обеспечивает более привлекательный звук. Бен Сулайем объяснил, что текущая концепция с распределением мощности 46-54 в пользу электрической составляющей не является оптимальной.

Он видит будущее Формулы-1 в двигателях внутреннего сгорания с минимальной электрификацией, где основным источником мощности будет именно двигатель. Он привел в пример успешное использование двигателей V8 такими производителями, как Ferrari, Mercedes, Audi и Cadillac, подчеркнув их простоту и надежность. По его мнению, V8 – это наиболее популярный и понятный формат для большинства производителей, что облегчит процесс перехода и снизит затраты на разработку.

Несмотря на то, что некоторые производители выражают сомнения, бен Сулайем уверен, что возвращение к V8 неизбежно, даже если потребуется подождать еще один год. Он подчеркнул, что это решение будет принято независимо от мнения производителей, поскольку соответствует долгосрочным целям развития Формулы-1. Глава FIA также коснулся вопроса о возможном возвращении двигателей V10, но признал, что ни один из текущих производителей Формулы-1 не производит автомобили с такими двигателями.

Он считает, что V8 является более реалистичным и практичным вариантом, учитывая текущие тенденции в автомобильной промышленности и потребности команд. Бен Сулайем уверен, что возвращение к V8 положительно скажется на зрелищности гонок, привлечет новых болельщиков и укрепит позиции Формулы-1 как ведущего автоспортивного чемпионата. Он также отметил, что упрощение конструкции двигателей позволит командам сосредоточиться на других аспектах разработки болидов, таких как аэродинамика и шасси, что приведет к более конкурентной борьбе на трассе.

В заключение бен Сулайем заявил, что FIA активно работает над деталями нового регламента и планирует представить его в ближайшее время, чтобы дать командам достаточно времени на подготовку к переходу на двигатели V8

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

championat /  🏆 29. in RU

Формула-1 V8 FIA Мохаммед Бен Сулайем Двигатели

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Топ-матчи субботы: ЦСКА — «Зенит» в РПЛ, Кубок Гагарина, Мирра в финале Мадрида, НХЛ и НБАТоп-матчи субботы: ЦСКА — «Зенит» в РПЛ, Кубок Гагарина, Мирра в финале Мадрида, НХЛ и НБАМощное 2 мая: «Балтика» — «Рубин» и Махачкала — «Ростов», игры «ПСЖ», «Арсенала» и «Барсы», снукер, бой Иноуэ — Накатани, волейбол и Ф-1!
Read more »

Дженсон Баттон: «Астон Мартин» готовит крупный пакет обновлений, который привезет через несколько гонок»Дженсон Баттон: «Астон Мартин» готовит крупный пакет обновлений, который привезет через несколько гонок»Чемпион «Ф-1» 2009 года и амбассадор «Астон Мартин» Дженсон Баттон объяснил, почему команда не привезла обновления машины на Гран-при Майами.
Read more »

Умер бывший пилот «Формулы-1» и трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алессандро Дзанарди, потерявший обе...Умер бывший пилот «Формулы-1» и трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алессандро Дзанарди, потерявший обе...Об этом со ссылкой на заявление его семьи сообщает Reuters. Итальянцу было 59 лет.
Read more »

Умер легендарный гонщик 'Формулы-1' Алессандро ДзанардиУмер легендарный гонщик 'Формулы-1' Алессандро ДзанардиИтальянский автогонщик и четырехкратный паралимпийский чемпион Алессандро Дзанарди скончался в возрасте 59 лет после жизни, полной тяжелейших испытаний и невероятных возвращений.
Read more »

Умер экс-пилот «Формулы-1» и многократный паралимпийский чемпион Алекс ДзанардиУмер экс-пилот «Формулы-1» и многократный паралимпийский чемпион Алекс ДзанардиУмер бывший пилот «Формулы-1» и четырехкратный паралимпийский чемпион Алессандро Дзанарди. Об этом 2 мая сообщило итальянская газета La Gazzetta dello Sport.
Read more »

Гран-при Майами: триумф «Формулы-1» в АмерикеГран-при Майами: триумф «Формулы-1» в АмерикеГран-при Майами стал ключевым этапом для «Формулы-1» в США, сочетая в себе дух американской культуры, качественную трассу и инновационный подход к организации гонок. Он превосходит по значимости Вегас и Остин, привлекая знаменитостей и обеспечивая значительный экономический эффект для города.
Read more »



Render Time: 2026-05-06 16:03:06