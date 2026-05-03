Формула-1 возвращается к V8: заявление главы FIA

Глава FIA Мохаммед бен Сулайем объявил о планах по возвращению двигателей V8 в Формулу-1, несмотря на возможное сопротивление производителей. Решение продиктовано стремлением к упрощению конструкции и повышению зрелищности гонок.

Глава FIA Мохаммед бен Сулайем заявил о скором возвращении двигателей V8 в Формулу-1, несмотря на возможные возражения со стороны производителей. По его словам, регламент позволяет сделать это в 2031 году без необходимости голосования, однако FIA стремится ускорить этот процесс и внедрить новые двигатели уже в 2030 году.

Бен Сулайем подчеркнул, что решение о возвращении к V8 продиктовано не техническими аспектами, а стремлением к упрощению конструкции и повышению зрелищности гонок. Он отметил, что современные гибридные силовые установки, включающие MGU-H, не принесли ощутимой пользы производителям в реальных условиях, в то время как двигатель V8 является более простым в разработке, обслуживании и обеспечивает более привлекательный звук. Бен Сулайем объяснил, что текущая концепция с распределением мощности 46-54 в пользу электрической составляющей не является оптимальной.

Он видит будущее Формулы-1 в двигателях внутреннего сгорания с минимальной электрификацией, где основным источником мощности будет именно двигатель. Он привел в пример успешное использование двигателей V8 такими производителями, как Ferrari, Mercedes, Audi и Cadillac, подчеркнув их простоту и надежность. По его мнению, V8 – это наиболее популярный и понятный формат для большинства производителей, что облегчит процесс перехода и снизит затраты на разработку.

Несмотря на то, что некоторые производители выражают сомнения, бен Сулайем уверен, что возвращение к V8 неизбежно, даже если потребуется подождать еще один год. Он подчеркнул, что это решение будет принято независимо от мнения производителей, поскольку соответствует долгосрочным целям развития Формулы-1. Глава FIA также коснулся вопроса о возможном возвращении двигателей V10, но признал, что ни один из текущих производителей Формулы-1 не производит автомобили с такими двигателями.

Он считает, что V8 является более реалистичным и практичным вариантом, учитывая текущие тенденции в автомобильной промышленности и потребности команд. Бен Сулайем уверен, что возвращение к V8 положительно скажется на зрелищности гонок, привлечет новых болельщиков и укрепит позиции Формулы-1 как ведущего автоспортивного чемпионата. Он также отметил, что упрощение конструкции двигателей позволит командам сосредоточиться на других аспектах разработки болидов, таких как аэродинамика и шасси, что приведет к более конкурентной борьбе на трассе.

В заключение бен Сулайем заявил, что FIA активно работает над деталями нового регламента и планирует представить его в ближайшее время, чтобы дать командам достаточно времени на подготовку к переходу на двигатели V8





