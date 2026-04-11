Фонд кино РФ обязал заявителей указывать соответствие фильмов «традиционным ценностям» и оценивать поддержку СВО. Ростовчанин оштрафован за эмодзи в чате.

В свежем приказе Фонда кино обнаружен любопытный документ – анкета, содержащая перечень из 17 так называемых «традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Данная анкета стала обязательной частью процесса подачи заявок на получение государственной поддержки для кинематографических проектов. Отныне, претендентам на финансирование необходимо не только детально описывать сво и фильмы, но и оценивать их соответствие заявленному перечню ценностей, получая за это баллы от одного до десяти.

Приказ, датированный 30 января 2026 года, регламентирует порядок и условия отбора фильмов, претендующих на поддержку Фонда кино, и является ключевым документом, определяющим критерии отбора проектов для финансирования. Особое внимание в анкете уделяется социальному аспекту кинопроекта, где заявителям предлагается проанализировать предполагаемые изменения в чувствах и эмоциях зрителя после просмотра фильма. Этот пункт подчеркивает стремление Фонда кино влиять на общественное сознание через кинематограф. \Помимо оценки соответствия ценностям и анализа эмоционального воздействия, сценарным группам предписано проводить экспертную оценку кинопроектов, уделяя особое внимание вопросу поддержки «специальной военной операции». Это нововведение указывает на возрастающее значение идеологической составляющей в кинопроизводстве, подчеркивая актуальность политической повестки в культурной сфере. Данное требование, безусловно, внесет изменения в процесс создания фильмов, потенциально влияя на тематику, содержание и художественные решения кинопроектов. Редакция отмечает, что такие изменения вызывают неоднозначную реакцию в кинематографическом сообществе. Многие деятели кино опасаются усиления цензуры и ограничения творческой свободы, в то время как другие видят в этом возможность создания фильмов, отвечающих запросам современного общества. Этот шаг, безусловно, станет предметом обсуждений и дебатов в ближайшем будущем. \Параллельно с этими событиями, в новостях появилась информация об очередном случае привлечения к ответственности за «дискредитацию» вооруженных сил Российской Федерации. Житель Ростова-на-Дону был оштрафован за использование эмодзи какашки в домовом чате в ответ на сообщение, содержащее изображение военного автомобиля. Этот инцидент демонстрирует строгость применения законодательства, касающегося высказываний о вооруженных силах, и служит напоминанием о необходимости осторожности в публичных высказываниях, особенно в онлайн-пространстве. Данный случай, безусловно, подчеркивает актуальность вопросов свободы слова и самовыражения в современном российском обществе. Правозащитники уже высказали свою обеспокоенность, указав на возможные нарушения прав человека и необоснованность наказания в данном конкретном случае. Важно отметить, что редакция всегда придерживается принципа объективности и независимости в освещении событий, стремясь предоставить читателям полную и достоверную информацию о происходящем





Фонд Кино Традиционные Ценности СВО Господдержка Цензура Дискредитация Свобода Слова

