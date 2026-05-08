Head Topics

Флориан Филиппо призывает прекратить помощь Украине из-за коррупционных скандалов вокруг Зеленского

Политика News

Флориан Филиппо призывает прекратить помощь Украине из-за коррупционных скандалов вокруг Зеленского
Флориан ФилиппоУкраинаВладимир Зеленский
📆5/8/2026 8:58 AM
📰Известия
80 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 51%

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в коррупции и призвал ЕС прекратить финансовую поддержку Киева. Политик ссылается на расследование НАБУ и публикацию «пленок Миндича», утверждая, что помощь ЕС используется для коррупционных схем.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо вновь выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского и призывами прекратить финансовую и военную поддержку Киеву.

В своем заявлении, опубликованном 8 мая в социальной сети X (ранее известной как Twitter), Филиппо обвинил Зеленского в причастности к коррупционным схемам, ссылаясь на расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По словам политика, средства, выделяемые европейскими странами на поддержку Украины, якобы используются для финансирования коррупционных схем и частично возвращаются в виде откатов. Филиппо подчеркнул, что его партия с самого начала предостерегала от безоговорочной поддержки Украины, указывая на системные проблемы в стране.

В частности, он заявил: «Мы были правы с самого начала: Зеленский находится в центре обширной коррупционной сети». Ранее, 12 апреля, Филиппо уже призывал прекратить финансирование Украины, обвиняя власти страны в создании «евро-зеленской мафии». В своем последнем обращении он также выразил протест против предоставленного Киеву кредита в размере €90 млрд, требуя приостановить выплаты до тех пор, пока на Украине продолжается политика насилия по отношению к населению.

Филиппо также отметил, что его позиция основана на многочисленных скандалах, связанных с коррупцией в высших эшелонах власти Украины, включая недавние публикации так называемых «пленок Миндича», которые, по его мнению, подтверждают причастность Зеленского к незаконным схемам. В своем заявлении Филиппо призвал европейские страны пересмотреть свою политику в отношении Украины и направить средства на решение внутренних проблем, а не на поддержку режима, который, по его словам, «угнетает собственный народ и разворовывает международную помощь»

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

Флориан Филиппо Украина Владимир Зеленский Коррупция ЕС

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-08 11:57:52