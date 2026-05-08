Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в коррупции и призвал ЕС прекратить финансовую поддержку Киева. Политик ссылается на расследование НАБУ и публикацию «пленок Миндича», утверждая, что помощь ЕС используется для коррупционных схем.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо вновь выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского и призывами прекратить финансовую и военную поддержку Киеву.

В своем заявлении, опубликованном 8 мая в социальной сети X (ранее известной как Twitter), Филиппо обвинил Зеленского в причастности к коррупционным схемам, ссылаясь на расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По словам политика, средства, выделяемые европейскими странами на поддержку Украины, якобы используются для финансирования коррупционных схем и частично возвращаются в виде откатов. Филиппо подчеркнул, что его партия с самого начала предостерегала от безоговорочной поддержки Украины, указывая на системные проблемы в стране.

В частности, он заявил: «Мы были правы с самого начала: Зеленский находится в центре обширной коррупционной сети». Ранее, 12 апреля, Филиппо уже призывал прекратить финансирование Украины, обвиняя власти страны в создании «евро-зеленской мафии». В своем последнем обращении он также выразил протест против предоставленного Киеву кредита в размере €90 млрд, требуя приостановить выплаты до тех пор, пока на Украине продолжается политика насилия по отношению к населению.

Филиппо также отметил, что его позиция основана на многочисленных скандалах, связанных с коррупцией в высших эшелонах власти Украины, включая недавние публикации так называемых «пленок Миндича», которые, по его мнению, подтверждают причастность Зеленского к незаконным схемам. В своем заявлении Филиппо призвал европейские страны пересмотреть свою политику в отношении Украины и направить средства на решение внутренних проблем, а не на поддержку режима, который, по его словам, «угнетает собственный народ и разворовывает международную помощь»





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Флориан Филиппо Украина Владимир Зеленский Коррупция ЕС

United States Latest News, United States Headlines