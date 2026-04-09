Главный тренер Барселоны выразил недовольство судейством в матче с Атлетико, раскритиковав работу VAR и сомневаясь в справедливости решений.

Главный тренер Барселоны, Ханс-Дитер Флик , выразил сомнения в обоснованности красной карточки, полученной Кубарси , и подверг критике работу VAR в эпизоде с игрой рукой игрока Атлетико Пубиля. Флик заявил, что не уверен, была ли красная карточка для Кубарси оправданной, и обратил внимание на то, что VAR не вмешался в ситуации с Пубилем, которая, по его мнению, заслуживала пенальти и второй желтой карточки.

Он подчеркнул, что ошибки в футболе неизбежны, но важно понимать роль VAR в таких спорных моментах. Флик отметил, что в ситуации с игрой рукой в штрафной не понимает, почему VAR не вмешался, и считает, что судья должен был назначить пенальти и показать вторую желтую карточку. Ситуация с удалением Кубарси вызвала дискуссии. Одни считают, что решение судьи было обоснованным, другие же сомневаются в его правильности, указывая на недостаточный контакт. В то же время, вопросы возникли и по поводу других эпизодов матча, в частности, касательно действий игрока Атлетико Пубиля, который остановил мяч рукой в своей штрафной. Фанаты и эксперты выразили недоумение по поводу отсутствия реакции VAR на этот эпизод, который, по их мнению, заслуживал назначения пенальти. Разговоры также коснулись и других спорных моментов, произошедших в ходе игры, в частности, эпизода с возможным фолом на Ямале за пределами штрафной, который не привел к назначению пенальти в прошлом году. Некоторые болельщики выразили недовольство работой судьи, предполагая, что его решения были предвзятыми или некомпетентными. В целом, матч между Барселоной и Атлетико вызвал много обсуждений и споров, касающихся судейства и ключевых моментов игры.\В отношении итогового результата матча, Флик подчеркнул, что Барселона не собирается сдаваться. Он отметил, что команда создала много моментов и продемонстрировала хорошую игру, несмотря на игру в меньшинстве. Он выразил веру в команду и ее способность добиться положительного результата. Он также прокомментировал игру команды, подчеркнув, что, несмотря на поражение, Барселона показала характер и старалась до конца. В свою очередь, Итурральде, комментируя эпизод с Пубилем, назвал его скандальным и одной из самых грубых ошибок за долгое время, подчеркнув явность пенальти. Помимо этого, в других новостях сообщается о других футбольных событиях. Матвей Сафонов провел 3-й сухой матч в текущем сезоне Лиги Чемпионов, его команда играла против Ливерпуля в четвертьфинале. Также сообщается, что в его активе 15 игр без пропущенных мячей за два сезона в ПСЖ. Симеоне, комментируя победу Атлетико над Барселоной со счетом 2:0, отметил собранность и смелость своей команды, а также охарактеризовал Барселону как, возможно, лучшую команду Европы, подчеркнув, что во втором матче Атлетико придется приложить немало усилий. Слот, комментируя игру с ПСЖ, отметил, что Ливерпулю повезло, что счет 0:2, и подчеркнул важность игры так, как это сделала Бавария в матче с Реалом. Энрике также выразил сожаление о результате, отметив, что ПСЖ заслуживал больше голов, но подчеркнул сложность Лиги Чемпионов. Хвича также прокомментировал игру, подчеркнув, что ПСЖ мог и должен был забить больше, но команда провела хороший матч. Он также отметил потрясающую атмосферу на Энфилде. Судья отменил пенальти в пользу ПСЖ за подкат Конате против Заир-Эмери перед вратарской, после просмотра VAR. Все эти события показывают разнообразие и динамичность мира футбола, где каждый матч полон эмоций, споров и неожиданных поворотов





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Барселона Атлетико Флик Кубарси VAR Судейство Пенальти Лига Чемпионов Пубиль

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »