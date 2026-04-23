Флайерз доминируют над Питтсбургом в плей-офф НХЛ: серия переходит под контроль Филадельфии

Филадельфия одержала уверенную победу над Питтсбургом в третьем матче серии плей-офф НХЛ, увеличив преимущество до 2-1. Флайерз демонстрируют превосходную игру, оказывая постоянное давление на соперника и эффективно реализуя большинство.

Старт плей-офф Национальной хоккей ной лиги ( НХЛ ) захватывает дух – каждая серия полна напряженной борьбы, и ни одна команда не готова уступить. Однако противостояние между « Питтсбург ом» и «Филадельфией» выделяется на фоне остальных.

«Флайерз» уверенно взяли два гостевых матча, демонстрируя спортивную наглость и организованную игру. Эта серия стала самой популярной на американском телевидении, собрав аудиторию более 2 миллионов зрителей только в первых двух играх.

«Филадельфия» продемонстрировала превосходство в первом матче, активно атакуя и выигрывая большинство единоборств у бортов, что позволило им заслуженно одержать победу. Во втором матче команда Токкета и вовсе не оставила сопернику шансов, перехитрив «Питтсбург» более чем в полтора раза и забросив три безответные шайбы, не позволив создать опасные моменты у ворот Владаржа.

«Флайерз» оказывают серьезное давление на «Питтсбург», используя высокий прессинг, насыщая среднюю зону и выигрывая множество единоборств. Это создает значительные трудности для «пингвинов» при попытках продвинуться к воротам соперника. Третий матч начался с позитивного момента для «Питтсбурга» – Кросби, Раст и Малкин реализовали красивую комбинацию в большинстве, а Евгений Малкин забросил свою вторую шайбу в серии, догнав Сидни Кросби и Уэйна Гретцки по количеству голов в плей-офф против «Филадельфии» – у всех теперь по 15. Однако этот успех был недолгим.

«Филадельфия» взяла инициативу в свои руки, увеличив темп игры и оказывая постоянное давление на соперника. «Питтсбургу» оставалось лишь обороняться. В конце периода произошел инцидент – Хэтэуэй нанес Кросби удар клюшкой по лицу во время перерыва, на что Сидни ответил театральным падением на лед. Судья зафиксировал обоюдное удаление: Хэтэуэю – за игру высоко поднятой клюшкой, Кросби – за симуляцию.

Напряжение перенеслось во второй период, где сразу же начались массовые потасовки. Одна из них привела к тому, что на скамейку штрафников были отправлены 11 игроков, «Филадельфия» получила численное преимущество и немедленно его реализовала – Тревор Зеграс забросил свою первую шайбу в плей-офф. После этого «Питтсбург» начал терять контроль над игрой и пропустил еще две шайбы в течение шести минут. В третьем периоде «Питтсбург» вышел на площадку с пониманием, что это их последний шанс.

Уступать 0-3 в серии было недопустимо. У них был шанс сократить отставание в большинстве, но игрок не смог попасть в пустые ворота. Однако вскоре Матвей Мичков получил удаление за грубость, и Эрик Карлссон воспользовался этим, забросив шайбу и вернув «Питтсбургу» надежду. Но эта надежда оказалась недолгой – Ноа Кейтс реализовал глупейшее удаление Манты, а Оуэн Типпетт забросил в пустые ворота, окончательно поставив точку в матче и обеспечив «Филадельфии» уверенное преимущество в серии





