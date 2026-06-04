Финляндия была готова сбить украинские дроны над Петербургом

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия была готова сбить украинские дроны, летевшие на Петербург, если бы они нарушили бы воздушное пространство страны.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия была готова сбить украинские дроны , летевшие на Петербург , если бы они нарушили бы воздушное пространство страны. Финляндия была готова сбить украинские дроны , летевшие на Петербург , если они нарушили бы воздушное пространство страны, с таким утверждением выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен .

Его слова передает финская газета Ilta-Sanomat. В результате были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, и наши силы находились в боевой готовности, - заявил он. Как утверждает министр, финской разведке якобы удалось заранее узнать о готовящейся атаке, что помогло выработать стратегию действий на случай нарушения воздушного пространства страны.

Мы не раскрываем подробностей о том, какую разведывательную систему мы использовали, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и за одну ночь обеспечить достаточную готовность, - заявил Хяккянен. Вчера пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах города. Ликвидацией последствий ударов руководил оперштаб под руководством главы Петербурга. С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии.

Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.





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