Финикс Санз побеждают Оклахома-Сити Тандер в захватывающем матче регулярного чемпионата НБА

📆4/13/2026 3:28 AM
В напряженном матче регулярного чемпионата НБА Финикс Санз одержали победу над Оклахома-Сити Тандер со счетом 118:105. Джамари Буей стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 27 очков. Несмотря на поражение, Оклахома-Сити завершила регулярный сезон на первом месте в Западной конференции.

В ночь с 12 на 13 апреля по московскому времени на площадке "Чизпик Энерджи-Арена" в Оклахома-Сити, США, завершилась захватывающая встреча регулярного чемпионата НБА . Матч между командами " Оклахома-Сити Тандер " и " Финикс Санз " подарил зрителям массу эмоций, а итоговый счет зафиксировал победу " Финикс Санз " со счетом 118:105. Яркими моментами матча стали выдающиеся индивидуальные выступления игроков обеих команд, продемонстрировавшие высокий уровень мастерства и командной работы.

Игра была наполнена динамичными атаками, захватывающими защитными действиями и непредсказуемыми поворотами, державшими болельщиков в напряжении до финальной сирены. В составе "Финикс Санз" лидерами по результативности стали: Буей - 27 очков, Данн - 20 очков, Бри - 20 очков, Малуач - 18 очков, Коффи - 17 очков, Флеминг - 16 очков, Хантли - 10 очков, Хайсмит - 5 очков, Игодаро - 2 очка. Джамари Буей, защитник "Санз", продемонстрировал впечатляющую игру, набрав 27 очков, сделав пять подборов и отдав девять результативных передач, что стало лучшим показателем в команде. Тяжелый форвард Данн, его партнер по команде, также внес значительный вклад в победу, оформив дабл-дабл: 20 очков и 11 подборов. Суданский центровой Хаман Малуач также отметился дабл-даблом, набрав 18 очков и совершив 14 подборов, внеся свой вклад в общую победу команды. В составе "Оклахомы" особенно выделялся Келли Убре-младший, который оформил дабл-дабл, набрав 26 очков, сделав 10 подборов и отдав одну результативную передачу. Пэйтон Сэндфорт, игравший за "Оклахому", добавил в копилку команды 23 очка. Сербский разыгрывающий Никола Топич также показал отличную игру, оформив дабл-дабл из 18 очков и 14 результативных передач. Несмотря на поражение, "Оклахома-Сити Тандер" завершила регулярный сезон на первом месте в Западной конференции и в сводной таблице всего чемпионата, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и стабильных результатах команды на протяжении всего сезона. "Финикс Санз", благодаря этой победе, обеспечили себе место в плей-ин, заняв итоговое седьмое место в Западной конференции. Плей-ин - это важный этап, открывающий командам путь к борьбе за попадание в плей-офф, что делает сезон ещё более интересным и непредсказуемым. Этот матч стал ярким завершением регулярного сезона для обеих команд, показав их потенциал и стремление к победе. Болельщики, несомненно, получили массу положительных эмоций от этого захватывающего зрелища, которое подчеркнуло конкурентоспособность и высокий уровень баскетбола в НБА. Команды продемонстрировали отличную командную работу, эффективные тактические решения и индивидуальное мастерство, что сделало эту игру запоминающейся для всех поклонников баскетбола

