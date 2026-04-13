Финикс Санз побеждают Оклахома-Сити Тандер в захватывающем матче регулярного чемпионата НБА

В напряженном матче регулярного чемпионата НБА Финикс Санз одержали победу над Оклахома-Сити Тандер со счетом 118:105. Джамари Буей стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 27 очков. Несмотря на поражение, Оклахома-Сити завершила регулярный сезон на первом месте в Западной конференции.

В ночь с 12 на 13 апреля по московскому времени на площадке "Чизпик Энерджи-Арена" в Оклахома-Сити, США, завершилась захватывающая встреча регулярного чемпионата НБА . Матч между командами " Оклахома-Сити Тандер " и " Финикс Санз " подарил зрителям массу эмоций, а итоговый счет зафиксировал победу " Финикс Санз " со счетом 118:105. Яркими моментами матча стали выдающиеся индивидуальные выступления игроков обеих команд, продемонстрировавшие высокий уровень мастерства и командной работы.

Игра была наполнена динамичными атаками, захватывающими защитными действиями и непредсказуемыми поворотами, державшими болельщиков в напряжении до финальной сирены. В составе "Финикс Санз" лидерами по результативности стали: Буей - 27 очков, Данн - 20 очков, Бри - 20 очков, Малуач - 18 очков, Коффи - 17 очков, Флеминг - 16 очков, Хантли - 10 очков, Хайсмит - 5 очков, Игодаро - 2 очка. Джамари Буей, защитник "Санз", продемонстрировал впечатляющую игру, набрав 27 очков, сделав пять подборов и отдав девять результативных передач, что стало лучшим показателем в команде. Тяжелый форвард Данн, его партнер по команде, также внес значительный вклад в победу, оформив дабл-дабл: 20 очков и 11 подборов. Суданский центровой Хаман Малуач также отметился дабл-даблом, набрав 18 очков и совершив 14 подборов, внеся свой вклад в общую победу команды. В составе "Оклахомы" особенно выделялся Келли Убре-младший, который оформил дабл-дабл, набрав 26 очков, сделав 10 подборов и отдав одну результативную передачу. Пэйтон Сэндфорт, игравший за "Оклахому", добавил в копилку команды 23 очка. Сербский разыгрывающий Никола Топич также показал отличную игру, оформив дабл-дабл из 18 очков и 14 результативных передач. Несмотря на поражение, "Оклахома-Сити Тандер" завершила регулярный сезон на первом месте в Западной конференции и в сводной таблице всего чемпионата, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и стабильных результатах команды на протяжении всего сезона. "Финикс Санз", благодаря этой победе, обеспечили себе место в плей-ин, заняв итоговое седьмое место в Западной конференции. Плей-ин - это важный этап, открывающий командам путь к борьбе за попадание в плей-офф, что делает сезон ещё более интересным и непредсказуемым. Этот матч стал ярким завершением регулярного сезона для обеих команд, показав их потенциал и стремление к победе. Болельщики, несомненно, получили массу положительных эмоций от этого захватывающего зрелища, которое подчеркнуло конкурентоспособность и высокий уровень баскетбола в НБА. Команды продемонстрировали отличную командную работу, эффективные тактические решения и индивидуальное мастерство, что сделало эту игру запоминающейся для всех поклонников баскетбола





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Генпрокурор Судана отвергает международное расследование разгона забастовки в ХартумеПо официальным данным, в ходе зачистки 3 июня погибли 64 человека, оппозиция сообщает о 118

Read more »

Задержанных в Минске сотрудников портала tut.by и газеты 'Наша нива' отпустилиЗадержанные в Минске два редактора портала tut. by, а также два журналиста газеты 'Наша нива' отпущены из милиции:

Read more »

В июне смертность от коронавируса выросла в 1,5 раза по сравнению с маемВ июне в России от коронавируса умерли на 53% больше людей, чем в мае, следует из отчета Росстата. У почти 20 тысяч погибших коронавирус стал основной причиной смерти, в мае их было 13 тысяч. Всего смертность среди людей с ковидом повысилась в июне на 45%

Read more »

HMD показала два кнопочных телефона, которые стали духовными наследниками NokiaКомпания HMD Global анонсировала кнопочные телефоны HMD 105 и 110, которые являются обновленными версиями Nokia 105 и 110. Об этом сообщает портал iXBT .

Read more »

Звезда «Наггетс» Маррей — о разгромном поражении «Никс»: есть жизнь вне баскетбола27-летний канадский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции защитника, Джамал Маррей прокомментировал разгромное поражение в матче с «Нью-Йорк Никс» со счётом 118:145.

Read more »

В Ливане из-за ударов Израиля за сутки погибли 27 человекВ результате ударов Израиля по территории Ливана погибли 27 мирных жителей, еще 105 пострадали. Об этом 2 апреля сообщил телеканал LBC со ссылкой на ливанский минздрав.«С 2 марта, в общей сложности, погибли 1345 человек и 4040 получили ранения, в том числе 27 погибших и 105 раненых только за последние 24 часа», — говорится в публикации.

Read more »