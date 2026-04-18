Финляндия бойкотирует Венецианскую биеннале из-за войны в Украине; Россия представит международный проект

Финляндия отказалась от участия в 61-й Венецианской биеннале из-за агрессии России против Украины. Несмотря на это, Россия планирует представить в 2026 году международный проект Дерево, укорененное в небе. Решение Финляндии вызвало обсуждения, а украинские и европейские политики выразили протест против участия России.

Финляндия выразила несогласие с участием Российской Федерации в 61-й Венецианской биеннале, ссылаясь на продолжающуюся агрессивную войну России против Украины. Как сообщило издание ARTnews в четверг, 17 апреля, со ссылкой на Министерство образования и культуры Финляндии, решение было принято в Хельсинки.

Глава финского Министерства культуры, Мари-Леена Талвитие, подчеркнула, что, несмотря на этот шаг, некоторые официальные лица Финляндии все же посетят Венецию для поддержки национального искусства и культуры. Выставка в павильоне Финляндии остается в силе. На фоне этих событий, Российская Федерация планирует представить на 61-й Венецианской биеннале международный проект под названием Дерево, укорененное в небе. Этот проект, запланированный к представлению в 2026 году, призван объединить более 50 молодых талантов из числа музыкантов, поэтов и философов из России, Аргентины, Бразилии, Мексики и Мали. Организаторы намерены трансформировать внутреннее пространство павильона в подобие музыкального фестиваля, фокусируясь на культурных практиках, которые зарождаются в периферийных регионах. Однако, полномасштабное вторжение российских войск в Украину вызвало широкую критику со стороны европейских и украинских политиков. В своем письме организаторам биеннале межфракционная группа депутатов Европарламента, возглавляемая вице-председателем Джузеппиной Пичерно, отметила, что участие РФ неизбежно нанесет ущерб репутации и моральному авторитету биеннале, а также рискует легитимизировать режим, ответственный за продолжающееся насилие. Европейская комиссия также выразила обеспокоенность. В совместном заявлении министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Татьяна Бережная призвали к недопущению России к участию в биеннале. Они указали на то, что с 2014 года Россия целенаправленно уничтожает объекты культурного наследия Украины и ведет системную войну против украинской культуры, идентичности и исторической памяти. Официальные представители биеннале, в свою очередь, пояснили, что дирекция не принимает решения об использовании национальных павильонов, поскольку они находятся в собственности государств, которые самостоятельно выбирают кураторов и комиссаров. Председатель биеннале с 2024 года, известный итальянский публицист правых взглядов Пьетранджело Буттафуоко, реагируя на критику, заявил, что выставка в павильоне будет проводиться в соответствии с установленными правилами. Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге в настоящее время проходит выставка современного европейского искусства Манифеста, которая также вызывает активные дискуссии. Тем временем, в Берлине перед музеем современного искусства Новая национальная галерея состоялся перформанс создательницы Pussy Riot Нади Толоконниковой под названием Rage. В интервью DW художница рассказала о связи своей работы с личностью Алексея Навального, опасениях относительно политического активизма в России, а также о механизмах сбора средств для Вооруженных сил Украины. Напомним, что Россия уже пропускала две Венецианские биеннале из-за войны в Украине, и DW следит за развитием событий, узнавая идеи, которые будет продвигать павильон РФ, и потенциальные протесты против участия страны в форуме. В Беларуси наблюдается отмена фестивалей, причины которой выясняются. Тема культуры со всего мира продолжает вызывать интерес, а Антон Долин комментирует захват кинотеатров в России сказками





