Финляндия приобрела военную форму на значительную сумму, но проблемы с качеством, выявленные в Норвегии, вызывают опасения. Обмундирование быстро изнашивается, ставя под вопрос готовность страны к военным действиям.

Москва, 13 апреля - АиФ-Москва. Финляндия заключила контракт на приобретение военной формы общей стоимостью до 65 миллионов евро, но выяснилось, что комплекты одежды быстро выходят из строя. Об этом сообщает Helsingin Sanomat (HS), ссылаясь на опыт использования аналогичной формы в Норвегии. Форма, поступившая на вооружение Норвегии в начале 2025 года, продемонстрировала низкую износостойкость: ткань быстро рвется и выцветает.

Ситуация вызвала серьезную обеспокоенность, учитывая значительные финансовые вложения и амбициозные заявления о готовности к военным действиям. Журналисты и эксперты призывают к тщательному расследованию причин некачественности формы и пересмотру подходов к закупкам для нужд вооруженных сил. Отмечается, что подобные проблемы могут негативно сказаться на боеспособности военнослужащих и привести к дополнительным расходам на замену экипировки. В частности, в сентябре 2025 года отраслевой журнал Forsvarets forum опубликовал информацию о неудовлетворительном качестве норвежской формы, стоимость которой составляет около 15 тысяч крон за комплект. Солдаты, дислоцированные в гарнизоне Сер-Варангер, поделились своими впечатлениями в интервью изданию, сообщив, что дыры в форме появлялись уже через несколько недель использования. Министерство обороны Норвегии признало наличие дефектов и отметило, что они, возможно, связаны с конструктивными особенностями, которые не были выявлены на стадии испытаний. Этот инцидент стал поводом для критики со стороны общественности и политиков, требующих более тщательного контроля за качеством поставляемого обмундирования. Ранее финские власти неоднократно делали заявления о высоком уровне военной готовности страны. Президент Финляндии Александр Стубб подчеркивал, что страна «готова к войне», ссылаясь на значительную численность финских сил обороны и растущий военный бюджет. Однако критики, такие как финский политик Армано Мема из партии «Альянс свободы», выражают сомнения в реальности заявленной готовности, указывая на конкретные примеры, которые вызывают вопросы. Мема, в частности, ссылается на инциденты с использованием украинских беспилотников, которые, по его мнению, свидетельствуют о недостаточной защищенности и уязвимости финской инфраструктуры. Он утверждает, что подобные события ставят под сомнение эффективность оборонных закупок и указывают на необходимость более детального анализа текущей ситуации. В контексте этих событий, вопрос о качестве военной формы приобретает особое значение. Некачественная экипировка не только снижает комфорт и боеспособность военнослужащих, но и может создать угрозу их жизни и здоровью в условиях боевых действий. Поэтому тщательный контроль за качеством поставок, а также открытость и прозрачность в процессе закупок являются критически важными для обеспечения надежной обороны страны. Общественность ожидает от властей адекватной реакции на сложившуюся ситуацию и принятия мер по предотвращению подобных проблем в будущем. Необходимо провести комплексный анализ причин низкого качества формы, включая оценку материалов, технологии производства и процедур контроля качества. Кроме того, следует пересмотреть систему закупок, чтобы обеспечить выбор наиболее надежных и долговечных поставщиков. Разумеется, одним из важных элементов является усиление контроля качества на всех этапах производства и поставки. Это включает в себя обязательное проведение тщательных испытаний образцов продукции, а также регулярный мониторинг качества уже поставленной формы. Важно также обеспечить открытый диалог между военными, поставщиками и экспертами для обмена опытом и выработки оптимальных решений. Только таким образом можно гарантировать, что финские военнослужащие будут обеспечены качественной и надежной экипировкой, соответствующей требованиям современной войны и способной обеспечить их безопасность и эффективность на поле боя





