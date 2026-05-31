Финляндия одержала победу над Швейцарией в финале чемпионата мира по хоккею, став пятым в истории мировых первенства

Сборная Финляндии одержала победу над Швейцарией в финале чемпионата мира по хоккею, став пятым в истории мировых первенства и первым с 2022 года. Швейцарская сборная, напротив, третий год подряд добралась до финала, но снова осталась без главного трофея.

Сборная Финляндии завоевала золотые медали чемпионата мира по хоккею, одержав победу над Швейцарией в финальном матче турнира. Решающий поединок состоялся 31 мая в Цюрихе на арене Swiss Life Arena.

В основное время команды не сумели распечатать ворота друг друга, завершив 60 минут со счётом 0:0. Исход финала определился в овертайме, где победную шайбу забросил форвард «Баффало Сейбрз» Конста Хелениус. Для финнов этот титул стал пятым в истории мировых первенств и первым с 2022 года. После предыдущего чемпионского успеха команда три года подряд не могла преодолеть стадию четвертьфинала.

Швейцарская сборная, напротив, третий год подряд добралась до финала, но снова осталась без главного трофея. Год назад швейцарцы с тем же счётом в овертайме уступили команде США, а годом ранее проиграли Чехии. За три года швейцарцы не забросили в финале ни одной шайбы. Всего национальная команда Швейцарии потерпела уже пять поражений в финалах чемпионатов мира.

Бронзовые медали достались сборной Норвегии , которая преподнесла одну из главных сенсаций турнира. В матче за третье место норвежцы в овертайме одолели Канаду и впервые в своей истории поднялись на пьедестал мирового первенства. До этого лучшим результатом команды оставалось четвёртое место, завоёванное ещё в 1951 году





