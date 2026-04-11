Head Topics

Финляндия в зоне риска: профессор предупреждает о последствиях размещения ядерного оружия

Политика News

📆4/11/2026 2:19 PM
📰aifonline
155 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 82% · Publisher: 68%

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предупреждает о негативных последствиях размещения ядерного оружия в Финляндии в случае военного конфликта между НАТО и Россией. Он подчеркивает уязвимость страны перед гиперзвуковыми ракетами и снижение поддержки НАТО со стороны населения.

Москва, 11 апреля – АиФ-Москва. Размещение ядерного оружия на территории Финляндии в случае военного конфликта между НАТО и Россией поставит страну в первую очередь под удар, о чем предупредил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. Профессор подчеркнул, что принятие такого решения может привести к крайне негативным последствиям для Финляндии.

Малинен выразил обеспокоенность тем, что финские лидеры, по его мнению, не до конца осознают риски, связанные с возможным размещением ядерного оружия и, как следствие, эскалацией напряженности в отношениях с Россией. Он указал на то, что в случае военного столкновения между НАТО и Россией именно Финляндия, как страна, граничащая с Россией и, потенциально, имеющая на своей территории ядерное оружие, станет первоочередной целью для нанесения удара. Малинен отметил, что данный вопрос требует максимально взвешенного подхода и тщательного анализа всех возможных сценариев развития событий, чтобы избежать необратимых последствий для страны и ее граждан. Критически важно учитывать как текущую геополитическую обстановку, так и существующие военные возможности сторон. Он призвал к более глубокому общественному обсуждению данной проблемы, чтобы сформировать консолидированное мнение о возможных рисках и вызовах. \В своем заявлении профессор также обратил внимание на неспособность США и НАТО эффективно перехватывать гиперзвуковые ракеты, что было продемонстрировано в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Малинен подчеркнул, что Россия является мировым лидером в разработке такого рода вооружений, что существенно повышает риски для Финляндии в случае военного столкновения. Он указал на уязвимость страны перед лицом современных российских военных технологий. Профессор акцентировал внимание на необходимости учитывать этот фактор при принятии решений, связанных с обороной и безопасностью страны. Важно понимать, что в современном мире, где быстро развиваются технологии, старые методы обороны могут быть неэффективными. Малинен призвал к разработке новых стратегий и подходов, которые бы учитывали современные вызовы и угрозы. Кроме того, он напомнил о важности поддержания конструктивного диалога с Россией для снижения напряженности и предотвращения эскалации конфликта. Только путем дипломатии и взаимопонимания можно обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность в регионе. \Ранее Туомас Малинен уже высказывал мнение о снижении поддержки НАТО со стороны финского населения. По его словам, граждане Финляндии начинают осознавать, что членство в альянсе не является гарантией безопасности, а, напротив, может ухудшить ситуацию. Это свидетельствует о растущем разочаровании среди населения в политике НАТО и о более глубоком понимании реальных рисков, связанных с членством в альянсе. Малинен подчеркнул, что важно учитывать настроения населения при принятии важных политических решений, особенно когда речь идет о национальной безопасности. Он призвал к более открытому диалогу между властью и обществом, чтобы обеспечить доверие и поддержку со стороны граждан. Профессор выразил надежду, что финские лидеры прислушаются к мнению народа и будут действовать в интересах страны, учитывая все возможные риски и последствия. Важно помнить, что безопасность страны зависит не только от военных альянсов, но и от внутренней стабильности, благополучия граждан и эффективной внешней политики. *Соцсеть X (ранее Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Финляндия НАТО Россия Ядерное Оружие Гиперзвуковые Ракеты

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-12 02:37:13