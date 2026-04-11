Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предупреждает о негативных последствиях размещения ядерного оружия в Финляндии в случае военного конфликта между НАТО и Россией. Он подчеркивает уязвимость страны перед гиперзвуковыми ракетами и снижение поддержки НАТО со стороны населения.

Москва, 11 апреля – АиФ-Москва. Размещение ядерного оружия на территории Финляндии в случае военного конфликта между НАТО и Россией поставит страну в первую очередь под удар, о чем предупредил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. Профессор подчеркнул, что принятие такого решения может привести к крайне негативным последствиям для Финляндии.

Малинен выразил обеспокоенность тем, что финские лидеры, по его мнению, не до конца осознают риски, связанные с возможным размещением ядерного оружия и, как следствие, эскалацией напряженности в отношениях с Россией. Он указал на то, что в случае военного столкновения между НАТО и Россией именно Финляндия, как страна, граничащая с Россией и, потенциально, имеющая на своей территории ядерное оружие, станет первоочередной целью для нанесения удара. Малинен отметил, что данный вопрос требует максимально взвешенного подхода и тщательного анализа всех возможных сценариев развития событий, чтобы избежать необратимых последствий для страны и ее граждан. Критически важно учитывать как текущую геополитическую обстановку, так и существующие военные возможности сторон. Он призвал к более глубокому общественному обсуждению данной проблемы, чтобы сформировать консолидированное мнение о возможных рисках и вызовах. \В своем заявлении профессор также обратил внимание на неспособность США и НАТО эффективно перехватывать гиперзвуковые ракеты, что было продемонстрировано в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Малинен подчеркнул, что Россия является мировым лидером в разработке такого рода вооружений, что существенно повышает риски для Финляндии в случае военного столкновения. Он указал на уязвимость страны перед лицом современных российских военных технологий. Профессор акцентировал внимание на необходимости учитывать этот фактор при принятии решений, связанных с обороной и безопасностью страны. Важно понимать, что в современном мире, где быстро развиваются технологии, старые методы обороны могут быть неэффективными. Малинен призвал к разработке новых стратегий и подходов, которые бы учитывали современные вызовы и угрозы. Кроме того, он напомнил о важности поддержания конструктивного диалога с Россией для снижения напряженности и предотвращения эскалации конфликта. Только путем дипломатии и взаимопонимания можно обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность в регионе. \Ранее Туомас Малинен уже высказывал мнение о снижении поддержки НАТО со стороны финского населения. По его словам, граждане Финляндии начинают осознавать, что членство в альянсе не является гарантией безопасности, а, напротив, может ухудшить ситуацию. Это свидетельствует о растущем разочаровании среди населения в политике НАТО и о более глубоком понимании реальных рисков, связанных с членством в альянсе. Малинен подчеркнул, что важно учитывать настроения населения при принятии важных политических решений, особенно когда речь идет о национальной безопасности. Он призвал к более открытому диалогу между властью и обществом, чтобы обеспечить доверие и поддержку со стороны граждан. Профессор выразил надежду, что финские лидеры прислушаются к мнению народа и будут действовать в интересах страны, учитывая все возможные риски и последствия. Важно помнить, что безопасность страны зависит не только от военных альянсов, но и от внутренней стабильности, благополучия граждан и эффективной внешней политики. *Соцсеть X (ранее Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры





Финляндия НАТО Россия Ядерное Оружие Гиперзвуковые Ракеты

